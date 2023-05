Robben genoemd bij Bayern: clubman had ‘geheime ontmoeting’ met Neuer

Vrijdag, 26 mei 2023 om 14:00 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:07

Nu Bayern München voor het eerst in lange tijd naast alle hoofdprijzen dreigt te grijpen, wordt er in Duitsland flink aan de stoelpoten van de eindverantwoordelijken gezaagd. Oliver Kahn en Hasan Salihamidzic zijn hun toekomst bij de club niet zeker, zo klinkt het. Laatstgenoemde wordt verantwoordelijk gehouden voor het samenstellen van de selectie, terwijl Kahn de beslissing nam om Julian Nagelsmann te vervangen door Thomas Tuchel.

Het huidige seizoen - Bayern dreigt voor het eerst in tien jaar geen kampioen te worden - mag dan ook niet zonder gevolgen blijven, zo schrijven Duitse media. Een naam die steeds vaker opduikt als mogelijke redder is Arjen Robben. De oud-aanvaller was afgelopen weekend aanwezig in het stadion bij de 1-3 nederlaag tegen RB Leipzig. Een dag later vergezelde hij zijn zoon bij een jeugdtoernooi. Volgens informatie van de Abendzeitung had de Nederlander onlangs een geheime ontmoeting met Manuel Neuer.

Ook Dieter Hamann, die tussen 1993 en 1998 tot ruim honderd wedstrijden kwam in de hoofdmacht van der Rekordmeister, ziet wel een rol weggelegd voor Robben. "Ik kan me Robben heel goed voorstellen als belangrijke schakel tussen het team en het bestuur", zegt hij in gesprek met de Abendzeitung. "Misschien als teammanager. Als Salihamidzic vertrek zou het goed zijn om iemand bij de club te betrekken die er bekend is."

Iemand die zich zeer waarschijnlijk niet gaat verbinden aan Bayern is Bastian Schweinsteiger. De inmiddels 38-jarige oud-middenvelder wordt zeer gewaardeerd door Uli Hoeness, maar voelt zich op zijn gemak als analist bij Sky Deutschland, waar hij onder meer een kritische blik werpt op het spel van Bayern. Schweini werd met Bayern acht keer landskampioen, won zeven keer de beker en schreef eenmaal de Champions League op zijn naam. Hij is nog altijd zeer geliefd bij de achterban.

Hamann vindt het overigens onterecht om de huidige malaise alleen aan Kahn toe te schrijven. De oud-doelman maakt sinds 2021 onderdeel uit van de raad van bestuur. "Het ontslag van Nagelsmann was bijvoorbeeld niet alleen de verantwoordelijkheid van Kahn. Dat werd goedgekeurd en ondersteund door de voltallige Raad van Commissarissen." Wel verwijt Hamann Kahn een gebrek aan betrokkenheid richting spelers en werknemers. "Maar dat was van tevoren bekend."