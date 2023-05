‘Robben als redding van de club gaat heel ver, maar het zou schitterend zijn’

Zondag, 21 mei 2023 om 11:41 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:47

Hans Nijland zou het fantastisch vinden als Arjen Robben iets gaat doen voor FC Groningen. De voormalig aanvaller (39) begon en eindigde zijn loopbaan bij de degradant en zit geregeld op de tribune bij thuiswedstrijden. Robben ziet een functie in Groningen voorlopig niet zitten, maar Nijland, tussen 1996 en 2019 algemeen directeur van de club, hoopt dat de oud-speler van onder meer PSV, Real Madrid en Bayern München alsnog de helpende hand toesteekt op korte termijn.

"Is het niet tijd voor een functie bij de club voor Arjen Robben?", vraagt Hans Kraay junior zich zondagochtend hardop af in Goedemorgen Eredivisie van ESPN. "Het is een kind van de club, zoals ze dat dan zeggen", antwoordt Nijland. "Vanaf zijn elfde, twaalfde zat hij bij Groningen en zelfs bij clubs als Real Madrid en Bayern München hield hij altijd contact met de club. Ik ging ook regelmatig bij hem op bezoek in München en ook wij hebben diverse pogingen gedaan om hem te betrekken bij de club. Maar dat moet hij wel zelf willen."

Hans Nijland hoopt dat Arjen Robben ooit terugkeert bij FC Groningen.

"Op dit moment, zo heb ik begrepen, kiest hij ervoor om wat in de luwte te opereren", geeft Nijland aan waarom Robben nog geen trek heeft in een functie binnen de organisatie van Groningen. "En ik moet je eerlijk zeggen: na een carrière zoals hij die heeft gehad begrijp ik dat ook wel. Om nou te zeggen dat het de redding van de club zou zijn, dat gaat heel ver. Maar het zou schitterend zijn als hij op welke wijze dan ook iets voor de club zou willen doen. En of dat nou bij de jeugd is, het eerste elftal of in de scouting. Dat zou een heel belangrijke stap voorwaarts zijn."

Robben debuteerde in december 2000 op zestienjarige leeftijd bij Groningen, om er vervolgens jaren later terug te keren. De verrassende comeback was door aanhoudend blessureleed geen succes en de voormalig Oranje-international zette in juli 2021 definitief een punt achter zijn loopbaan. Robben volgt zijn grote liefde nog steeds op de voet, al is een functie op technisch vlak voorlopig geen optie voor de in Bedum geboren oud-aanvaller.