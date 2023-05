Arjen Robben in gesprek met FC Groningen over een terugkeer bij de club

Dinsdag, 30 mei 2023 om 15:15 • Noel Korteweg • Laatste update: 15:20

Arjen Robben is in gesprek met FC Groningen over een rol in de jeugdopleiding, zo meldt RTV Noord. Het is de bedoeling dat de oud-voetballer als techniektrainer aan de slag gaat met jeugdspelers van de Trots van het Noorden. Robben wordt al langer in verband gebracht met een terugkeer bij FC Groningen.

De 39-jarige Robben was dit seizoen regelmatig aandachtig toeschouwer bij FC Groningen, dat is gedegradeerd naar de Keuken Kampioen Divisie. De 96-voudig international van Oranje verraste in de zomer van 2020 door als speler terug te keren bij de Trots van het Noorden, maar door blessureleed werd dat niet wat Robben ervan verwacht had. De oud-aanvaller kan nu in een andere rol ook van waarde zijn voor de club waar hij zijn rijke carrière begon.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

“De eventuele terugkeer van Robben kan niet los worden gezien van het feit dat zijn zoons Kai en Luka volgend seizoen aansluiten bij de jeugdopleiding van FC Groningen. De tienjarige Kai gaat in de Onder-12 spelen en de veertienjarige Luka in de Onder-16”, schrijft RTV Noord. Robben stond afgelopen seizoen voor de groep bij Be Quick Onder-15, waar ook zijn zoons speelden. Eerder deze week meldde het Duitse Kicker nog dat naam van Robben zou zijn gevallen bij Bayern München in de zoektocht naar een nieuwe technisch directeur.

Hasan Salihamidzic en algemeen directeur Oliver Kahn werden afgelopen zaterdag een uur na het behalen van het kampioenschap van Bayern ontslagen. Naast de naam van Robben zou ook die van Bastian Schweinsteiger zijn gevallen als mogelijke nieuwe technische man. Christian Dreesen werd zaterdag al aangesteld als nieuwe algemeen directeur, terwijl zondagavond bekend werd dat Max Eberl in beeld is voor de technische positie.

De voormalig speler van Bayern is momenteel werkzaam als sportief directeur voor RB Leipzig en leverde in die hoedanigheid eerder ook al veertien jaar lang goed werk bij Borussia Mönchengladbach. Eberl heeft echter wel nog een contract bij Leipzig dat doorloopt tot medio 2026 en dus moet er onderhandeld worden over een overstap. Er zou al contact zijn geweest tussen beide partijen.