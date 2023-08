Arjen Robben keert officieel terug bij zijn geliefde FC Groningen

Donderdag, 17 augustus 2023 om 15:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:16

Arjen Robben is officieel weer in dienst bij FC Groningen, zo meldt de club via de officiële kanalen. De voormalig rechtsbuiten loopt stage binnen de opleiding van de club op Sportpark Corpus den Hoorn. Robben gaat zich tijdens zijn stage oriënteren op het trainersvak, waarbij hij met name aanwezig zal zijn bij de Onder 18.

Robben is een kind van de club en nadat hij zijn spelerscarrière daar begon, besloot hij daar ook zijn imposante loopbaan te beëindigen. Robben is zeer regelmatig toeschouwer in de Euroborg, al kwam het nog niet tot een officiële functie bij de club nadat hij zijn kicksen aan de wilgen hing. Daar is nu dus verandering in gekomen. Robben heeft met de KNVB een traject afgesproken over het mogelijk behalen van zijn trainersdiploma's. De 96-voudig international van het Nederlands elftal begint hiervoor aan de cursus UEFA-B.

Onderdeel van die cursus is een stageperiode bij zijn liefde FC Groningen. Daar zal de 39-jarige Bedummer twee dagen per week aanwezig zijn bij diverse teams uit de jeugdopleiding. Met name bij de Onder 18 zal Robben zijn gezicht laten zien. Dat team wordt getraind door Melchior Schoenmakers, voormalig ploeggenoot van Robben. Laatstgenoemde spreekt van een 'ontdekkingsfase'. "Ik wil me nog niet vastpinnen door te zeggen: ‘Dit is het!’ Ik wil vooral ontdekken en kijken of ik dit over een jaar nog steeds heel leuk vind en of het bij me past.”

"Ik ga sowieso twee dagen in de week meelopen", vervolgt Robben. "Met name bij de Onder 18 met Melchior en daarnaast incidenteel bij een ander team. In ieder geval twee dagen vast in de week. Mocht er vanaf mijn kant of die van FC Groningen besloten worden om er een dag extra bij te doen, zou dat kunnen. Maar in principe doen we het op deze manier. Daarnaast zal ik ook de cursus moeten doen, dus mijn dagen zijn wel ingepland." Of Robben zich ook gaat melden bij het eerste elftal, is nog onzeker. "Dat weet ik niet. We maken steeds een planning. We gaan steeds weer na een maand bij elkaar zitten om een planning voor elke maand te maken. Het zou een keertje kunnen, maar er ligt nu niets concreets op tafel."

Arjen Robben loopt stage bij FC Groningen als trainer in de opleiding. Welkom terug, Arjen!?? ? https://t.co/tD9E8txaMH#trotsvanhetnoorden — FC Groningen (@fcgroningen) August 17, 2023