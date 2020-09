‘Bale wil Real Madrid volledig uitknijpen ondanks handreiking van 34 miljoen’

Real Madrid wil er in de komende weken alles aan doen om Gareth Bale te lozen. De Daily Telegraph schrijft dat de Koninklijke zelfs bereid is om de helft van zijn torenhoge salaris te blijven betalen, wat neerkomt op 330.000 euro per week. Tegelijkertijd is de 31-jarige aanvaller volgens Cuatro geenszins bereid om water bij de wijn te doen om een vertrek uit Madrid te faciliteren.

Het staat nagenoeg vast dat het niet meer goed komt tussen Bale en Real Madrid. Trainer Zinédine Zidane liet de Welshe aanvaller in de laatste wedstrijden van het vorige seizoen tegen Leganés en Manchester City (in de Champions League) zelfs helemaal buiten zijn wedstrijdselectie, terwijl hij in de laatste dertien competitieduels sowieso slechts twee keer in actie kwam. De Koninklijke wil voor het verstrijken van de transferdeadline nog de spelers slijten die niet voorkomen in de plannen van Zidane en is zelfs bereid om de helft van hun salaris te blijven betalen. Mocht Real Madrid tot het einde van zijn nog twee jaar doorlopende contract de helft van zijn bruto salaris betalen, komt dit neer op ruim 34 miljoen euro.

Bale verdient bij Real Madrid een slordige 660.000 euro per week, wat neerkomt op een bruto jaarsalaris van 34,3 miljoen euro. Netto houdt de Welshman ruim vijftien miljoen euro over en hij vindt het wel prima om dit bedrag nog twee jaar binnen te halen, zonder aan spelen toe te komen. Er zouden volgens de Daily Telegraph clubs uit de Premier League gesproken hebben met Real Madrid over de beschikbaarheid van Bale, al is het onduidelijk of het in eerste instantie om een definitieve- of tijdelijke transfer gaat. Zaakwaarnemer Jonathan Barnett zei eerder dat Bale hoe dan ook niet verhuurd zou worden, maar de houding van Real Madrid zou een tijdelijk vertrek toch mogelijk maken.

Cuatro meldt dat er voorlopig nog geen officiële aanbiedingen zijn uitgebracht voor Bale, die in aanloop naar het komende seizoen nog niet met Zidane om de tafel heeft gezeten. De aanvaller is zelf absoluut niet van plan om in te leveren om een vertrek bij Real Madrid mogelijk te maken. Om die reden kan de Koninklijke hem alleen lozen als er eventueel bijgelegd wordt. Omdat er weinig concrete belangstelling zou zijn voor Bale, bereidt Real Madrid een scenario voor waarin hij komend seizoen nog in het Santiago Bernabéu actief is. Cuatro verzekert dat dit niet ideaal is, omdat hij duidelijk niet in de plannen van Zidane voorkomt.

Real Madrid had Bale een jaar geleden al kunnen lozen. Jiangsu Suning wilde hem 1,1 miljoen euro per week gaan betalen, maar mikte op een transfervrije overstap. Real Madrid weigerde, in de hoop om nog een deel van de in 2013 aan Tottenham Hotspur betaalde 101 miljoen euro terug te verdienen. “Ik wilde vorig jaar al vertrekken bij Real, maar toen kreeg ik steeds op het laatste moment ‘nee’ te horen van de clubleiding", zei Bale vorige week tegenover Sky Sports. “Er lag toentertijd een mooie uitdaging in het verschiet, maar daar kwam uiteindelijk niets van. Zo zijn er meer voorbeelden van mislukte transfers. Real wil mij simpelweg niet laten gaan.”

“Wat kan ik er verder over zeggen? Ik wil graag weer aan spelen toekomen, de motivatie is er nog steeds. Ik sta machteloos, de club neemt uiteindelijk de beslissing. Real heeft de totale controle. Ik kan alleen maar mijn best blijven doen en hopen dat er toch nog iets fraais voorbijkomt”, sprak Bale, wiens contract nog loopt tot medio 2022. Een overstap naar de Premier League sloot hij niet uit. “Mocht de mogelijkheid zich voordoen, dan ga ik dat zeker bekijken. Maar we zullen zien wat er gaat gebeuren, deze transferperiode is nog een poosje open (tot 5 oktober, red.) en daarna komen er nog wel een paar transferperiodes. De tijd zal het leren. Ik denk dat de eindbeslissing over mijn toekomst uiteindelijk toch bij Real Madrid ligt.”