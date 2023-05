Zaakwaarnemer van Bale gaat in op geruchten over eventuele transfer naar Wrexham

Donderdag, 11 mei 2023 om 12:05 • Noel Korteweg • Laatste update: 12:12

Wrexham, dat dit seizoen promoveerde naar de EFL League Two in Engeland, hoeft niet te rekenen op de komst van Gareth Bale. Dat bevestigt diens zaakwaarnemer Jonathan Barnett in gesprek met Sky Sports. De club van eigenaren Rob McElhenny en Ryan Reynolds hoopten stiekem op een stunt met het binnenhalen van de 33-jarige oud-profvoetballer, maar dat zit er dus niet in.

Wrexham pakte dit seizoen de titel in de National League, waardoor het promoveerde en daardoor volgend seizoen uitkomt in de EFL League Two, het vierde niveau van Engeland. Bale feliciteerde de club uit Wales vanaf de golfbaan met de promotie, waarna McElhenny de oud-speler van Real Madrid uitnodigde voor een potje golf. “Hey Bale, laten we een potje golf spelen waarbij ik je absoluut niet vier uur lang probeer te overtuigen om uit je pensioen te komen voor nog één magisch seizoen”, aldus de eigenaar op Twitter.

Hey @GarethBale11 let’s play golf, where I totally won’t spend 4 hours trying to convince you to un-retire for one last magical season ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?????????????? ?? pic.twitter.com/FZgXZbM4zx — Rob McElhenney (@RMcElhenney) April 25, 2023

Dat charmeoffensief heeft dus tot niets geleid. “Gareth heeft op dit moment een geweldig leven en dat heeft hij ook verdiend”, aldus Barnett voor de camera’s van Sky Sports. “Ze (Wrexham, red.) hebben mij niet gesproken. Misschien dat ze met Gareth gepraat hebben, maar hij wil niet meer voetballen. Hij heeft echt een geweldige carrière gehad, maar nu is hij samen met zijn familie en dat is het belangrijkste. Hij is een ander persoon geworden.” Wrexham stuntte eind maart wel met de komst van Ben Foster. De achtvoudig international van Engeland was bepalend in de titelrace nadat hij in de laatste minuut een strafschop stopte in het thuisduel met nummer twee Notts County (3-2).

Het wordt afwachten of de veertigjarige ex-doelman van onder meer Manchester United en Watford er nog een seizoen aan gaat vastplakken bij de club uit Wales. Zijn contract loopt eind juni af. Wat wel zeker is, is dat Wrexham dus niet gaat stunten met de komst van Bale. De vijfvoudig Champions League-winnaar zette in januari een punt achter zijn carrière. Bale was gedurende zijn loopbaan het meest succesvol bij Real Madrid, met wie hij achttien prijzen won. De 111-voudig international van Wales speelde 258 wedstrijden voor de Koninklijke, waarin hij 106 keer scoorde en 67 keer als aangever fungeerde.