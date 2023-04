Wrexham-eigenaar McElhenney wil gestopte superster verleiden tot terugkeer

Dinsdag, 25 april 2023 om 20:25 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:27

Rob McElhenney heeft op Twitter een opmerkelijk lijntje uitgegooid. De mede-eigenaar van Wrexham FC reageerde op een video van Gareth Bale, waarin de Welshman mooie woorden overhad voor McElhenney en Wrexham. "Hoi Rob, ik wil je feliciteren met de promotie en alles wat je doet bij Wrexham", luidde het bericht van Bale. McElhenney antwoordt door te zeggen dat ze een keertje moeten gaan golfen. "Hey Gareth, laten we golfen. Ik zal dan zeker geen vier uur besteden om je proberen te overtuigen je uit je pensioen te laten komen voor een laatste magische seizoen." De club uit Wales promoveerde zaterdag naar de League Two, waar het volgend seizoen voor het eerst sinds 2008 in uit zal komen. Bale zette begin 2023 een punt achter zijn carrière, maar wellicht komt er dus nog een vervolg.