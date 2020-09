Lionel Messi blijft definitief nog een jaar bij Barcelona

Lionel Messi blijft definitief nog minimaal een seizoen actief voor Barcelona, zo melden onder meer ESPN en transfermarktspecialist Fabrizio Romano. De 33-jarige aanvaller maakte dat bekend in een exclusief interview met Goal, dat om 18.00 uur vrijdagavond verscheen. Het volledige vraaggesprek met Messi is hier te lezen.

Messi gaat met de beslissing zijn laatste contractjaar bij Barcelona in. In de afgelopen periode was er veel te doen om de spelmaker, die bij trainer Ronald Koeman en het bestuur duidelijk liet weten dat een langer verblijf wat hem betreft geen optie was. Vader en zaakwaarnemer Jorge Messi besloot hierop om naar Spanje te vliegen voor een gesprek met voorzitter Josep Maria Bartomeu. Een bevredigend resultaat leverde dat niet op, want Barcelona hield vast aan de ontsnappingsclausule van zevenhonderd miljoen euro in het tot 2021 lopende contract van Messi, terwijl de Argentijn en zijn entourage van mening waren dat een transfervrij vertrek een optie was vanwege een speciale afspraak.

Jorge Messi liet afgelopen donderdag opeens weten dat zijn zoon toch wel wat voelde voor nog een seizoen bij Barcelona, ondanks de hardnekkige geruchten over een overgang naar het Manchester City van Josep Guardiola. Daarnaast werden Paris Saint-Germain en Internazionale genoemd als mogelijke nieuwe clubs van Messi. Laatstgenoemde sluit normaal gesproken snel aan bij de selectie van Koeman. Later deze maand wordt het nieuwe seizoen in LaLiga in gang gebracht met een wedstrijd tegen Elche.