Transfersom Eden Hazard valt maximaal 45 miljoen euro hoger uit

Het aantrekken van Eden Hazard kost Real Madrid veel meer dan vorig jaar in de media werd bericht. Toen Chelsea hem verkocht aan de Koninklijke deden beide clubs geen mededelingen over de hoogte van de transfersom, maar aangenomen werd dat de buitenspeler 115 miljoen euro kostte, exclusief bonussen. Het Laatste Nieuws onthult vrijdag dat de transfersom veel hoger ligt. Uit officiële documenten van de FIFA blijkt dat de transfersom maximaal 160 miljoen euro bedraagt.

De exacte cijfers kwamen bij de Belgische krant aan het licht bij een poging tot fraude rond de opleidingsvergoeding van Hazard. Het gaat om een bedrag dat Real Madrid nog schuldig is aan AFC Tubize, de club waar de Belgisch international op zijn twaalfde en dertiende voor speelde. Uit de documenten blijkt dat Tubize recht heeft op 0,5 procent van de transfersom van 160 miljoen euro, inclusief bonussen. Het gaat derhalve om een totaalbedrag van 800.000 euro.

Real Madrid betaalt de transfersom van Hazard in drie delen. In 2019 werd een afbetaling van 40 miljoen euro gedaan. In 2020 volgt 56 miljoen euro en in 2021 een bedrag van 64 miljoen. Voor Tubize betekende dit vorig jaar een bedrag van 200.000 euro, 280.000 euro in 2020 en 320.000 euro in 2021. Het eerste deel werd zonder problemen ontvangen bij de Belgische club, maar bij het overmaken van het tweede deel ontstonden er problemen.

Volgens Het Laatste Nieuws heeft de Koreaanse firma zich voorgedaan als Tubize, om zo de opleidingsvergoeding op te eisen. De bank klopte vervolgens aan bij Real Madrid, waarna de poging tot fraude aan het licht kwam. Real Madrid en Tubize hebben de zaak onderling afgehandeld. De 29-jarige Hazard tekende vorig jaar een contract tot medio 2024 in het Santiago Bernabéu. Mede door blessureleed is hij amper aan spelen toegekomen in zijn eerste seizoen in Spanje.