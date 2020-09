Donny van de Beek rondt transfer naar Manchester United af

Donny van de Beek verlaat Ajax definitief voor Manchester United, zo bevestigen de Engelse grootmacht en Ajax woensdagavond via de officiële kanalen. De Amsterdammers voegen toe dat Manchester United in eerste instantie 39 miljoen euro betaalt voor de Oranje-international. Dit bedrag kan middels bonussen nog met vijf miljoen oplopen. De 23-jarige middenvelder werd maandag succesvol medisch gekeurd en tekent voor vijf jaar, inclusief optie voor nog een seizoen, bij de club uit de Premier League.

De transfer van Van de Beek kwam afgelopen weekend in een stroomversnelling. Zaterdag werd hij buiten de wedstrijdselectie gehouden voor het oefenduel met Eintracht Frankfurt (2-1 winst) omdat er ontwikkelingen omtrent een transfer waren. Nadat hij de kleedkamer informeerde over zijn naderende vertrek naar Manchester United, meldden diverse media zondagavond dat de deal rond was. Inclusief bonussen ontvangt Ajax 45 miljoen euro. Daarmee wordt hij de op twee na duurst verkochte Ajacied aller tijden. Alleen voor Frenkie de Jong (voor maximaal 86 miljoen euro naar Barcelona) en Matthijs de Ligt (voor 75 miljoen euro naar Juventus) ontving Ajax hogere bedragen. Van de Beek blijft Hakim Ziyech, die deze zomer voor maximaal 44 miljoen euro overstapte naar Chelsea, nipt voor.

Van de Beek, na Joël Veltman (Brighton & Hove Albion) en Ziyech de derde Ajacied die deze zomer verhuist naar de Premier League, komt voort uit de jeugdopleiding van Ajax. De negenvoudig Oranje-international won met Ajax in het seizoen 2018/19 de landstitel en TOTO KNVB Beker, waarna ook de Johan Cruijff Schaal in de wacht werd gesleept. In het seizoen 2016/17 bereikte Van de Beek met Ajax de finale van de Europa League. In de eindstrijd bleek Manchester United met 2-0 te sterk.

De middenvelder kwam na het succesvolle seizoen 2018/19, waarin de halve finale van de Champions League werd bereikt, in de belangstelling te staan van Real Madrid. Naar verluidt was er zelfs een persoonlijk akkoord en waren beide clubs het ook eens over de transfersom, maar zag de Koninklijke uiteindelijk toch af van het aantrekken van de Nederlander. Na de aanstelling van Ronald Koeman als trainer van Barcelona gingen geruchten de ronde dat Van de Beek naar Catalonië kon verkassen.