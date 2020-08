Transferstrijd Tagliafico barst los: nieuwe club meldt zich

Nicolás Tagliafico staat voor een vertrek bij Ajax. De 27-jarige linksback werd eerder al in verband gebracht met Leicester City en het Barcelona van trainer Ronald Koeman, maar volgens Gianluca Di Marzio is Napoli nu druk bezig de Argentijn naar Italië te halen. Volgens de transfermarktexpert is Napoli 'erg geïnteresseerd' in de 25-voudig international.

De Serie A-club werd de voorbije weken gelinkt aan Sergio Reguilón. De 23-jarige linksback werd afgelopen seizoen door Real Madrid verhuurd aan Sevilla, de club waarmee hij afgelopen vrijdag de Europa League won ten koste van Internazionale (3-2). De Koninklijke staat open voor een definitief vertrek van Reguilón en mogelijk biedt Napoli uitkomst.

Het is echter afwachten of de back naar Napels verkast, aangezien er meer gegadigden zijn, zoals Chelsea en Everton. Zodoende denkt Napoli ook aan de komst van Tagliafico, die bij een goede aanbieding mag vertrekken bij Ajax. Volgens Di Marzio, onder meer werkzaam bij Sky Italia, is er al contact gelegd om te zien of de Argentijn een transfer naar Italië kan maken.

Napoli wil graag in zee met Reguilón of Tagliafico, maar dan moet eerst afscheid worden genomen van linksback Faouzi Ghoulam, zo klinkt het. De 29-jarige Algerijn, die de afgelopen jaren veel blessureleed kende, ligt nog tot medio 2022 vast bij i Partenopei. Tagliafico, die wordt getaxeerd op circa 25 miljoen euro, ligt nog twee jaar vast in de Johan Cruijff ArenA.