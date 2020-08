Marca publiceert contractduur én clausule voor Koeman bij Barcelona

Barcelona zal een dezer dagen de aanstelling van Ronald Koeman wereldkundig maken. De huidige bondscoach van het Nederlands elftal kwam maandagavond tot een akkoord met de naar Nederland gevlogen algemeen directeur Òscar Grau, die in de nacht van maandag op dinsdag meteen weer terugkeerde naar de Spaanse metropool. “Ja, we hebben met Koeman gesproken”, was het enige wat Grau kwijt wilde toen hij aankwam op El Prat.

Volgens Marca zijn Koeman en Barcelona een contract voor twee seizoenen overeengekomen, tot de zomer van 2022. De populaire sportkrant verzekert echter dat beide partijen ook tot een vergelijk over een belangrijke clausule zijn gekomen: over een jaar kan de contractuele samenwerking namelijk ook beëindigd worden. Dat heeft alles te maken met de presidentsverkiezingen in maart 2021: iedere kandidaat presenteert doorgaans een project waarbij een nieuwe trainer het absolute stokpaardje is.

Alles valt of staat met de prestaties van Koeman in zijn eerste jaar bij Barcelona. Indien de Nederlander een goede indruk achterlaat en de Catalanen bijvoorbeeld de landstitel en/of de Champions League winnen, zullen de kandidaat-voorzitters hoogstwaarschijnlijk niet een nieuwe trainer aan hun project toevoegen en zal de oud-speler én voormalig assistent-trainer van Barcelona nog minimaal een jaar aan los Azulgrana verbonden blijven. Indien Barcelona weer naast alle prijzen grijpt, zullen de kandidaten logischerwijs ervoor kiezen om een nieuwe trainer naar voren te schuiven om daarmee de socios voor zich te willen winnen.

Mundo Deportivo verzekerde in de nacht van maandag op dinsdag dat Koeman en Grau alleen over de contractduur hebben gesproken én daarover ook een akkoord hebben bereikt. Over de financiële voorwaarden zouden beide partijen nog niet hebben gesproken, al lijkt dat in deze fase hoogstens een formaliteit. Volgens de Catalaanse krant bedraagt de ontsnappingsclausule in het contract van Koeman met de KNVB een miljoen euro en maakt Barcelona dat bedrag maar wat graag over aan de voetbalbond.