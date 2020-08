Namen van Ten Hag, Koeman en opvallende oud-speler vallen bij Barcelona

Direct na de beschamende 2-8 nederlaag tegen Bayern München in de kwartfinale van de Champions League werd door de doorgaans betrouwbare journalist Fabrizio Romano, werkzaam voor onder meer Sky Italia en the Guardian, al gemeld dat trainer Quique Setién door Barcelona ontslagen zou worden. Daardoor is de speculatie over een opvolger in volle gang en daarin vallen de namen van Erik ten Hag en Ronald Koeman. Opvallender is misschien dat Thierry Henry ook als kandidaat zou gelden in het Camp Nou.

De positie van Setién, die in januari werd aangesteld als opvolger van de ontslagen Ernesto Valverde, stond al onder druk nadat de Spaanse landstitel uit handen werd gegeven. Alleen de eindzege in de Champions League zou hem nog kunnen redden, zo klonk het. Het lijkt nu een kwestie van tijd alvorens hij de laan uitgestuurd gaat worden. RAC1 meldt dat het bestuur van Barcelona komende maandag een ‘bijzondere vergadering’ heeft belegd, waarin de toekomst van Setién én technisch directeur Éric Abidal besproken gaat worden.

Men gaat ervan uit dat Setién zijn congé zal krijgen, dus wordt er al volop gespeculeerd over zijn opvolging. De favoriet om de nieuwe trainer van Barcelona te worden lijkt Mauricio Pochettino. De sinds zijn ontslag bij Tottenham Hotspur clubloze oefenmeester was in januari al in beeld toen er afscheid werd genomen van Valverde, maar destijds kreeg Setién de voorkeur. Het contact tussen beide partijen is de afgelopen maanden goed onderhouden en naar verluidt zou Pochettino vorige week nog gedineerd hebben met voorzitter Josep Maria Bartomeu. De 48-jarige trainer, eerder werkzaam bij Espanyol en Southampton, zou openstaan voor de functie.

Xavi geldt als gedroomde kandidaat, maar heeft recent aangegeven dat hij nog niet wil instappen bij Barcelona. Ook de naam van Ronald Koeman is (weer) gevallen, maar de bondscoach wilde Oranje in januari nog niet verlaten voor zijn gedroomde dienstverband bij de Catalanen. De clubloze Massimiliano Allegri wordt genoemd, evenals Henry. Dat laatstgenoemde als kandidaat zou gelden, is misschien enigszins opmerkelijk. De Franse oud-aanvaller kende een dramatisch dienstverband bij AS Monaco, werkte als assistent-bondscoach bij de nationale ploeg van België en staat nu aan het roer bij Montreal Impact. Bij de Canadese club, die uitkomt in de Amerikaanse Major League Soccer, boekte hij slechts één zege in zes wedstrijden.

Daniele Trecca, journalist voor het Italiaanse Calciomercato, claimt dat hoofd jeugdopleidingen Patrick Kluivert bij Barcelona Ten Hag naar voren heeft geschoven als kandidaat voor de opvolging van Setién. De huidige trainer van Ajax zou in januari al in beeld geweest zijn voor de opvolging van Valverde, mede doordat hij bij Bayern München gevormd is door Josep Guardiola en zijn speelstijl veel raakvlakken heeft met de filosofie van Barcelona. Het binnenhalen van Ten Hag wordt echter als ‘gecompliceerd’ beschouwd, omdat Ajax al is begonnen aan de voorbereiding en Barcelona waarschijnlijk liever inzet op een grotere naam.