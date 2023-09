Hilariteit om afwezigheid Richards bij uitzending CBS: ‘Is dit serieus?’

Donderdag, 21 september 2023 om 14:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:51

Micah Richards heeft woensdag om wel heel bijzondere reden verstek laten gaan bij de aftrap van het nieuwe Champions League-seizoen bij CBS Sports. De analist en voormalig profvoetballer vormt doorgaans een vast trio met Thierry Henry en Jamie Carragher, maar liet zijn collega's ditmaal alleen opdraven. Kate Abdo verklaarde de afwezigheid van Richards.

"Het is vandaag een stuk rustiger in deze studio", trapte de presentatrice af. "Je zou denken dat het iets belangrijks is als Micah een uitzending overslaat, een gala om geld op te halen voor een goed doel bijvoorbeeld." Niets bleek echter minder waar. Abdo liet een video zien waarop te zien was dat Richards meedeed aan de Britse spelshow A League of Their Own.

In de hilarische video is te zien hoe Richards het publiek van de spelshow ophitst om vervolgens een buikschuiver te maken. "Hij heeft dit verkozen boven Champions League-voetbal? Wat een clown. Hij doet alles voor het geld", aldus Carragher gekscherend. Ook Henry stond versteld. "Is dit serieus?" A League of Their Own is een bekende Britse spelshow en heeft met Jamie Redknapp een andere voormalig voetballer als vaste teamcaptain.