Franse topscorer aller tijden op drempel van overstap naar Amerika

Olivier Giroud is nog maar enkele details verwijderd van een transfer naar Amerika, zo meldt Fabrizio Romano op woensdagochtend. De Franse aanvaller was al even in gesprek met Los Angeles FC en beide partijen hebben inmiddels een mondeling akkoord bereikt tot de winter van 2025.

In Los Angeles gaat de topscorer aller tijden van de Franse nationale ploeg zich herenigen met doelman Hugo Lloris, die tijdens de winterse transferperiode tekende bij de huidige nummer zes van de Major League Soccer (Western Conference).

Er was veel belangstelling vanuit het Midden-Oosten, terwijl Giroud ook voor een langer verblijf in Europa kon kiezen. Dat kon zelfs bij AC Milan, daar i Rossoneri de aflopende verbintenis van de aanvalsleider graag wilde verlengen.

Giroud kan nog altijd rekenen op veel speeltijd bij AC Milan. Dit seizoen kwam hij al 2.640 minuten in actie, verdeeld over 36 optredens. Daarin was de 129-voudig international van Frankrijk (56 doelpunten en 16 assists) goed voor 14 doelpunten en 9 assists. Giroud speelt sinds de zomer van 2021 bij AC Milan en is zeer geliefd bij de supporters sinds de landstitel van 2022.

Naast Lloris heeft LAFC overigens nog een Fransman onder contract staan. De in Le Mans geboren Denis Bouanga is al enige tijd een van de sterspelers van de Amerikaanse club. Bouanga speelt zijn interlands echter voor Gabon.

Olympische Spelen

Voor Giroud staat sowieso een drukke zomer te wachten, daar hij naast een deelname aan het EK in Duitsland hoopt op de Olympische Spelen in Parijs. Meerdere ervaren spelers vanhopen op een dispensatieplek in de selectie van bondscoach Thierry Henry

In de reglementen van de Olympische Spelen staat dat een land achttien spelers mag meenemen. Slechts drie daarvan mogen ouder zijn dan 23 jaar. Naast Giroud leven Karim Benzema, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Raphaël Varane al enige tijd met de Olympische droom. Deze sterren zijn daarbij wel afhankelijk van hun club, die zelf moet beslissen of ze hun spelers afstaan aan het toernooi.

