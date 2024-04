Thierry Henry spreekt plotseling twee woorden Nederlands tegen Ian Maatsen

Ian Maatsen kan terugkijken op een geweldige dinsdagavond. De 22-jarige Vlaardinger won in het Signal Iduna Park van Atlético Madrid (4-2), was trefzeker én plaatste zich met Borussia Dortmund voor de halve finales van de Champions League. Na afloop volgde een grappig onderonsje tussen Maatsen en de Franse voetballegende Thierry Henry, die als analist werkzaam is bij CBS Sports.

Maatsen liet zich dinsdag in het Signal Iduna Park gelden bij Borussia Dortmund. De linkspoot schoot BVB in de 39ste minuut hoogstpersoonlijk naar een 2-0 voorsprong. Zijn harde en diagonale schot was simpelweg onhoudbaar voor Atlético-doelman Jan Oblak. Na afloop begon Henry vanuit de studio plotseling in het Nederlands en Surinaams tegen de huurling van Chelsea.

"I've been dreaming of this as a kid." ?? Ian Maatsen joins the #UCLToday crew to reflect on how it feels to be a Champions League semifinalist ?? pic.twitter.com/IaDXZheYPO — CBS Sports Golazo ?? (@CBSSportsGolazo) April 16, 2024

Maatsen die nog altijd eigendom is van the Blues werd door de analisten in Engeland vol enthousiasme ontvangen. Zelf was de vleugelverdediger vooral trots. "Dit is zo’n geweldig gevoel, hier heb ik als kind van gedroomd. Ik ben zeer dankbaar voor deze avond, met mijn eerste doelpunt in de Champions League. Ik ben zo blij, ik kan het eigenlijk niet eens omschrijven!"

Plotseling nam Henry het gesprek over in afwisselend Nederlands en Surinaams. “Ian this is Thierry, alles goed? Fawaka mimang (Hoe gaat het mijn vriend, red.)?” Maatsen reageert met een grote glimlach. “Alles goed! Rustig, rustig. ” Henry blijkt het woord 'rustig' ook te kennen. “Ah rustig, I know that!”

Henry speelde in het verleden samen met diverse Nederlanders. Zo stond hij in zijn tijd bij Juventus op het veld met Edwin van der Sar en Edgar Davids, terwijl hij bij Arsenal speelde met onder meer Giovanni van Bronckhorst, Marc Overmars, Dennis Bergkamp en Robin van Persie. Ook werkte Henry jarenlang bij de Belgische bond, waar een deel van de spelers , waaronder zijn goede vriend Romelu Lukaku, Nederlandstalig is.

Maatsen wordt door Henry gevraagd of hij afgelopen zomer had gedacht dat hij zich in april met Borussia Dortmund zou plaatsen voor de halve finales van het miljardenbal. “Nee, voor mij is dat ook een verrassing. Ik geloofde er echt in dat ik zou slagen bij Chelsea, maar helaas is dat niet gelukt. Nu ben ik hier en zeer dankbaar voor de kansen van Borussia Dortmund. Ik kan zeggen dat ik trots op mezelf ben.” Maatsen deelt de fans van BVB een groot compliment uit voor hun ontvangst in de afgelopen maanden.

Tot slot krijgt Maatsen nog een compliment van analist Micah Richards, die onder de indruk is van zijn kapsel. “Mijn trim is altijd scherp, net als die van jou.” Richards kan Maatsens worden wel waarderen. “My man!”, scandeert de humoristische Engelsman.

