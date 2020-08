AZ gaat vandaag ‘gewoon’ in de koker voor CL-voorrondes

AZ gaat maandagmiddag de koker in tijdens de loting voor de tweede voorronde van de Champions League. In het Zwiterse Nyon wordt er vanaf 12.00 uur geloot voor de tweede kwalificatiefase voor het miljardenbal. De Alkmaarders krijgen te maken met Besiktas (Turkije), Viktoria Plzen (Tsjechië) of Rapid Wien (Oostenrijk).

Met het feit dat AZ ‘gewoon’ de koker ingaat voor de tweede voorronde van het zogenaamde league path van de voorrondes van de Champions League, lijkt de UEFA de protesten van de Alkmaarders ongegrond te hebben verklaard. AZ meende recht te hebben op het beste Europese ticket, omdat er gedurende het afgebroken seizoen twee keer werd gewonnen van Ajax. Beide ploegen beëindigde de jaargang met evenveel punten, maar de Amsterdammers hadden een beter doelsaldo.

AZ kreeg geen gehoor bij de KNVB en wendde zich tot de UEFA, maar dat lijkt geen effect te hebben gehad. Ajax heeft voorlopig het Europese ticket dat recht geeft op een ticket voor de groepsfase van de Champions League, tenzij Olympique Lyon de huidige editie weet te winnen. AZ moet zich vanaf 25 of 26 augustus gaan proberen om via het zogenaamde league path de groepsfase van de Champions League. De Alkmaarders behoren met PAOK Saloniki en Lokomotiva Zagreb tot de ongeplaatste ploegen tijdens de loting.

Besiktas, Viktoria Plzen en Rapid Wien hebben een geplaatste status en een van deze drie clubs gaat de tegenstander van AZ worden. Over twee weken wacht een ontmoeting over één wedstrijd achter gesloten deuren. In de derde voorronde stromen ook nog Benfica, FK Krasnodar, Dynamo Kiev en Stade Rennes in en uiteindelijk worden er via het league path twee tickets voor de groepsfase van de Champions League verdeeld. Mocht AZ er niet in slagen om de tweede voorronde te overleven, krijgt de formatie van trainer Arne Slot nog een kans in de kwalificatiecyclus van de Europa League.