‘Florentino Pérez legt bod van ruim honderd miljoen neer bij Juventus’

Real Madrid sneuvelde vrijdagavond door toedoen van Manchester City voor het tweede jaar op rij al vroeg in de Champions League. Om een dergelijk echec in de toekomst te voorkomen heeft voorzitter Florentino Pérez naar verluidt nu grote plannen. Sport Mediaset meldt zondagavond namelijk dat de Koninklijke een nieuwe poging gaat wagen om Paulo Dybala los te weken bij Juventus.

Real Madrid heeft volgens de berichtgeving al een eerste aanbieding, die in totaal meer dan honderd miljoen euro bedraagt, neergelegd in Turijn. Naast een flink cashbedrag komen ook Isco en/of Toni Kroos in aanmerking voor een eventuele ruildeal met la Vecchia Signora. De waarde van Isco zou voor deze deal geschat worden op om en nabij de zestig miljoen, terwijl Kroos op een kleine vijftig miljoen wordt ingeschaald.

Juventus heeft naar verluidt kennisgenomen van het bod, maar er verder nog niet op gereageerd. De Italiaanse grootmacht maakt zelf ook een turbulente fase door, aangezien het vrijdagavond tegen Olympique Lyon eveneens uit de Champions League vloog. Trainer Maurizio Sarri werd een dag later vervolgens op straat gezet en een paar uur later kwam het nieuws naar buiten dat de debuterende oefenmeester Andrea Pirlo het stokje overneemt in de dug-out van de kampioen van Italië.

Het is daarom zeer de vraag of Juventus, dat aan een nieuw elftal wil gaan bouwen, bereid is om afscheid te nemen van Dybala. Sport Mediaset legt wel de link met de geruchten rondom Cristiano Ronaldo, die zou nadenken over een transfer naar Paris Saint-Germain. Als de Portugees inderdaad vertrekt is de kans bijzonder klein dat Juventus in zal stemmen met een transfer van Dybala. Mocht Ronaldo wel blijven, dan zou de transfersom die Dybala oplevert gebruikt kunnen worden om nieuwe investeringen in de selectie te doen.