Nainggolan haalt hard uit met uitspraken na Romeinse derby: ‘Hij is een idioot’

Radja Nainggolan heeft zijn ware aard wederom laten zien. De middenvelder, die een verleden kent bij AS Roma, haalde naar aanleiding van de ongeregeldheden in de Romeinse derby tussen AS Roma en Lazio hard uit naar Lazio-middenvelder Mattéo Guendouzi.

De Derby della Capitale werd afgelopen weekend nipt met 1-0 gewonnen door AS Roma. Het enige doelpunt werd vlak voor rust gemaakt door centrumverdediger Gianluca Mancini. Vooral na afloop van de wedstrijd sloeg de vlam in de pan.

Daarbij liepen de emoties bij met name Guendouzi hoog op. De Fransman greep Paulo Dybala vast bij de keel en haalde bovendien uit richting Leandro Paredes. Dybala had Guendouzi daarvoor al geprovoceerd door zijn scheenbeschermer aan hem te tonen, waarop de Argentijnse WK-winst te zien was. Guendouzi was met Frankrijk verliezend finalist in Saudi-Arabië.

Nainggolan verscheen afgelopen week in de Controcalcio-stream, die op YouTube en Twitch te bekijken is. Daarbij hield de voormalig middenvelder van AS Roma zich niet in richting Guendouzi.

"Guendouzi is nergens goed voor. Hij weet alleen hoe hij moet rennen. Hij is een idioot”, aldus de dertigvoudig Belgisch international. "Lazio gaf Sergej Milinkovic-Savic weg en verving hem door Guendouzi... Wat is het nut van hem? Hij is geen kwaliteitsspeler en hij zou niet eens in een team van het kaliber van Lazio mogen spelen."

"In zijn plaats zou ik makkelijk Alfred Duncan van Fiorentina nemen. Guendouzi is geen sterke speler, hij is middelmatig. Ik kan minstens twaalf andere spelers noemen die beter zijn dan hij in de Serie A. Vertel me hoe vaak hij heeft gescoord, hoeveel schoten hij lost. Hij heeft geen kwaliteiten, hij weet alleen hoe hij het spel moet vertragen”, aldus Nainggolan tijdens de stream.

Nainggolan (35) is sinds november actief in de Indonesische Liga 1, bij Bhayangkara Presisi, dat op de voorlaatste plaats staat. Tot dusver kwam hij tot acht wedstrijden voor de club, waarin hij één keer scoorde. Tussen 2014 en 2018 speelde hij 203 wedstrijden in het shirt van Roma.

