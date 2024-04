Dybala toont provocerende afbeelding nadat Guendouzi hem aanvliegt

Paulo Dybala kreeg het zaterdag tijdens de derby tussen AS Roma en Lazio flink aan de stok met Mattéo Guendouzi. De Fransman greep de Argentijn naar de keel en spelers van beide clubs moesten eraan te pas komen om de rust terug te doen laten keren in het Stadio Olimpico.

Op de beelden is het niet goed te zien, maar Dybala toonde Guendouzi in de tweede helft klaarblijkelijk zijn scheenbeschermer met daarop een afbeelding van Argentinië met de wereldbeker, die in 2022 ten koste van Frankrijk werd veroverd op het WK in Qatar. Dat gebeurde overigens nadat Guendouzi Dybala was aangevlogen.

Guendouzi was woedend en vloog Dybala aan, waarna de vlam in de pan sloeg. Beide kemphanen kregen overigens geen gele kaart voor het incident in de 65ste minuut. Roma won de Derby della Capitale met 1-0 dankzij een rake kopbal van Gianluca Mancini net voor rust.

Wat haalt Dybala ????????????????????????? ?? Ouch, pijnlijk! Dybala laat Fransman Guendouzi zijn scheenbeschermer zien met daarop een afbeelding van Argentinië met de wereldbeker ????#ZiggoSport #SerieA #RomaLazio pic.twitter.com/mdtaMf9Ogw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 6, 2024

Dybala werd in de WK-finale van 2022 overigens als invaller gebruikt. Guendouzi bleef de gehele eindstrijd in Qatar op de bank zitten. Argentinië en Frankrijk maakten er een ware thriller van en het waren de Argentijnen die na de 3-3 eindstand na 120 minuten de strafschoppen beter namen en dus de wereldtitel in de wacht sleepten.

Dybala vaker provocerend

Dybala kwam eind februari ook al negatief in het nieuws. De dertigjarige Argentijn kon het via Instagram niet laten om zich meermaals te uiten over de zege van Roma op Feyenoord in de tussenronde van de Europa League.

Feyenoord plaatste via het medium een bericht over de uitslag (1-1, 4-2 na strafschoppen) van de Europese kraker, waaronder Dybala met zijn geverifieerde account vijf lachende emoticons reageerde. De linkspoot trok zijn reactie vervolgens razendsnel terug, maar de screenshots waren overal op het internet te vinden.

Ook via zijn eigen Instagram Stories richtte Dybala zich tot het uitgeschakelde Feyenoord. Daarbij kreeg de Argentijnse wereldkampioen de voorzet van zijn huidige werkgever via een prikkelende post op Instagram.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties