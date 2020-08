‘Ronaldo hakt knoop door en zet zaakwaarnemer aan het werk’

Cristiano Ronaldo denkt daadwerkelijk na over een vertrek bij Juventus, claimt Foot Mercato. De 35-jarige aanvaller deelde zaterdag via social media een bericht waarin hij aangaf te gaan reflecteren op afgelopen seizoen en na te denken over de toekomst, maar daaruit kon niet worden geconcludeerd dat de Portugees aast op een transfer. Volgens het Franse medium zou de wereldster echter zeker openstaan voor een nieuwe club en heeft hij zijn zaakwaarnemer aan het werk gezet.

"Het seizoen 2019/20 is voor ons voorbij, veel later dan normaal maar toch eerder dan we hadden verwacht. Nu is het tijd voor reflectie, tijd om de ups en downs te analyseren, want kritisch nadenken is de enige manier om te verbeteren", schreef Ronaldo onder meer op Instagram na de uitschakeling in de Champions League door Olympique Lyon. De aanvaller wist dat de fans van Juventus meer van de spelers verwacht. "Moge deze korte vakantie ons allemaal in staat stellen om de beste beslissingen voor de toekomst te nemen en sterker en meer toegewijd dan ooit terug te komen."

Volgens Foot Mercato is Paris Saint-Germain, dat eerder al in verband werd gebracht met Ronaldo, nog altijd een optie. De veteraan heeft interesse in een dienstverband in Parijs en zaakwaarnemer Jorge Mendes heeft een goede relatie met technisch directeur Leonardo, zo klinkt het. Leonardo en Mendes hebben al gesproken over een mogelijke samenwerking, maar echt concreet zijn de gesprekken inzake Ronaldo nog niet geworden.

PSG is echter niet de enige mogelijkheid voor Ronaldo, zo luidt de berichtgeving. Mendes zal zich de komende tijd in Lissabon bevinden, waar het vervolg van de Champions League zal plaatsvinden. In de hoofdstad van Portugal kan de zaakwaarnemer met meer clubs gesprekken voeren om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Het aantal opties is echter beperkt, aangezien het voor veel clubs lastig zal zijn de transfersom en het salaris van Ronaldo op te hoesten.