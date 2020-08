Ronaldo kan Juventus niet redden na panenka van Memphis Depay

Olympique Lyon heeft zich ten koste van Juventus geplaatst voor de kwartfinale van de Champions League. Vijfenhalve maand na een 1-0 zege op Juventus verloren les Gones in Turijn met 2-1, maar vanwege het gemaakte uitdoelpunt gaan Memphis Depay en consorten toch door. Olympique Lyon behoort voor het eerst sinds 2010 tot de laatste acht ploegen in het miljardenbal en treft Manchester City. De score werd geopend door een 'panenka'-strafschop van Memphis Depay, waarna Cristiano Ronaldo tweemaal scoorde voor Juventus.

De meest opvallende speler in de eerste helft was zonder meer Depay. De aanvaller, die nog ernstig geblesseerd was tijdens de eerste ontmoeting met Juventus op 26 februari, benutte én veroorzaakte een penalty in de eerste 45 minuten. Hij scoorde in de twaalfde minuut met een perfect uitgevoerde ‘panenka’-variant na een discutabele beslissing van arbiter Felix Zwayer. Rodrigo Bentancur zette in het strafschopgebied een sliding in, toen Houssem Aouar richting doel stormde. De middenvelder van Juventus raakte de bal, maar toch wees Zwayer naar de stip. In de herhaling bleek dat er vlak daarvoor heel licht contact was tussen Federico Bernardeschi en Aouar.

Het was onduidelijk welk moment exact resulteerde in de strafschop, maar evenwel mocht Depay vanaf elf meter aanleggen en dat deed hij op gedurfde wijze. Diezelfde Depay werd kort voor de pauze bestraft toen hij de bal tegen de arm kreeg na een vrije trap van Miralem Pjanic. Vervolgens bracht Cristiano Ronaldo de stand in evenwicht met een gedecideerd schot in de rechterhoek. Ook die penalty was opmerkelijk, daar Depay zijn arm stevig tegen het lichaam drukte. Het moment leidde er evenwel toe dat de ruststand 1-1 was. Olympique Lyon had nog altijd bijzonder goede papieren, daar Juventus na de pauze tweemaal zou moeten scoren.

De Fransen speelden volwassen in Turijn en hoefden niet enorm veel kansen toe te staan. Een van de gevaarlijkste momenten voor de pauze die geen doelpunt opleverde was een vrije trap van Ronaldo, die doelman Anthony Lopes met een geplaatst schot tot een knappe redding dwong. In de tweede helft maakte Olympique Lyon het voor Juventus moeilijk om zich een weg te banen richting het strafschopgebied: de spelers van de bezoekers waren ver teruggetrokken rond de eigen zestienmeterlijn en hielden de ruimtes klein. De tijd begon te dringen voor Juventus, maar Olympique Lyon bleek niet bestand tegen een moment van genialiteit van Ronaldo.

De sterspeler van Juventus trok circa 25 meter van het doel vanaf de rechterflank naar binnen en pegelde met zijn linkerbeen raak in de rechterbovenhoek: 2-1. Zes minuten na zijn doelpunt werd Depay naar de kant gehaald bij Olympique Lyon, terwijl Paulo Dybala erin kwam bij Juventus. De aanvaller, die niet fit genoeg was om aan de aftrap te verschijnen, moest minder dan een kwartier na zijn invalbeurt echter weer gewisseld worden omdat hij last kreeg van zijn spierblessure. In de blessuretijd maakte Kenny Tete als invaller zijn entree.