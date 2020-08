‘Engelsen kennen vraagprijs Feyenoord en bereiden eerste bod voor’

Leeds United is in de markt voor Marcos Senesi, zo wist journalist Martin Flores van het Argentijnse Radio Continental dinsdag te melden. Hetzelfde medium meldt een dag later dat de naar de Premier League gepromoveerde club bezig is met een eerste bod van omgerekend twintig miljoen euro op de centrumverdediger van Feyenoord. Manager Marcelo Bielsa is naar verluidt zeer gecharmeerd van zijn landgenoot, die in Rotterdam nog drie seizoenen vastligt.

Het Argentijnse medium Olé voegt hieraan toe dat Feyenoord onlangs al een bod van vijftien miljoen euro heeft ontvangen van Sevilla op de 23-jarige mandekker. Technisch directeur Frank Arnesen houdt echter vast aan een minimale vraagprijs van twintig miljoen euro, waardoor Leeds United voorlopig de beste papieren lijkt te hebben. Senesi en Feyenoord zijn evenwel nog niet officieel op de hoogte gebracht van de belangstelling vanuit Engeland, zo klinkt het.

Voetbal International meldde vorige maand nog dat trainer Dick Advocaat niet van plan is om Senesi al na één seizoen te laten vertrekken. Een aantrekkelijk bod van Leeds United kan echter voor een nieuwe situatie zorgen in De Kuip. De jonge verdediger heeft er ook nooit een geheim van gemaakt dat hij op termijn de stap wil maken naar een grote Europese competitie. Bielsa heeft in ieder geval tot 5 oktober de tijd om zaken te doen, want op die dag sluit het tweede deel van de zomerse transfermarkt.

Volgens berichtgeving van Olé heeft San Lorenzo, dat Senesi in 2019 voor circa zeven miljoen euro verkocht aan Feyenoord, een doorverkooppercentage van tien procent bedongen. Het is niet bekend of Senesi oren heeft naar een transfer richting Leeds United, dat voor het eerst in zestien jaar tijd weer actief is op het hoogste niveau in Engeland. Bij Feyenoord lijkt hij sowieso als basisspeler aan het nieuwe seizoen te beginnen. In zijn eerste jaar in Rotterdam kwam Senesi tot 25 wedstrijden.