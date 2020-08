‘Feyenoord kan miljoenenbod vanuit de Premier League verwachten’

Marcos Senesi is op de radar verschenen van Leeds United, zo verzekert journalist Martin Flores van het Argentijnse medium Radio Continental. Manager Marcelo Bielsa is naar verluidt zeer gecharmeerd van de centrumverdediger van Feyenoord. De naar de Premier League gepromoveerde club bereidt een eerste bod voor op Senesi, zo klinkt het.

Feyenoord wil Senesi, met een contract tot medio 2023 in De Kuip, niet zomaar laten gaan. Technisch directeur Frank Arnesen verlangt minstens twintig miljoen euro voor de 23-jarige mandekker uit Argentinië. Het is nog niet bekend of Leeds United bereid is om een dergelijk bedrag op tafel te leggen. Bielsa wil de promotiebonus die the Whites ontvangen gebruiken voor het versterken van zijn selectie, om zo goed voor de dag te kunnen komen op het hoogste niveau in Engeland.

Senesi werd recentelijk al gelinkt aan een tussentijds vertrek bij Feyenoord, want Feyenoord Transfermarkt meldde vorige maand dat de Rotterdamse club drie 'miljoenenaanbiedingen' had ontvangen voor de centrumverdediger. Volgens Jack van Gelder zou Sevilla tussen de zestien en twintig miljoen euro overhebben voor Senesi. “Ik weet niet wie dat meldt, maar die informatie is niet vanuit Feyenoord gekomen. Als we Senesi verkocht hebben, dan brengen we dat zelf naar buiten“, zo liet Arnesen al snel weten in een reactie aan RTV Rijnmond.

De door Leeds United begeerde Senesi werd een jaar geleden voor zeven miljoen euro overgenomen van het Argentijnse San Lorenzo. In zijn eerste jaar in Nederland kwam de jonge verdediger tot 3 doelpunten en 1 assist in 25 wedstrijden in alle competities.