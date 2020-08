BILD onthult duizelingwekkend megasalaris van Jadon Sancho

Jadon Sancho kan bij Manchester United een absoluut topsalaris tegemoet zien, zo weet BILD dinsdag te onthullen. De vleugelaanvaller van Borussia Dortmund strijkt bij een definitieve overgang richting Engeland een jaarsalaris van 17,6 miljoen euro op, wat neerkomt op een weekbedrag van 340.000 euro. Sancho kan op Old Trafford een contract voor vijf seizoenen ondertekenen.

Sancho is reeds tot een persoonlijk akkoord gekomen met Manchester United, zo wist Sky Sports maandag te melden. Beide clubs moeten elkaar echter nog wel zien te vinden wat betreft de transfersom. Borussia Dortmund zou een vastgesteld bedrag van 120 miljoen euro verlangen, maar naar verluidt zijn inmiddels andere opties bespreekbaar. Volgens The Guardian gaat Manchester United voor een constructie waarbij eerst honderd miljoen euro wordt neergelegd voor Sancho, een bedrag dat door verschillende bonussen wordt aangevuld tot de door de Duitsers verlangde transfersom.

Volgens BILD betaalt Manchester United in eerste instantie zeventig miljoen euro. De overige vijftig miljoen euro wordt dan in de zomers van 2021 en 2022 overgemaakt richting Dortmund. Kicker meldt dinsdag echter wel dat er nog geen contact is geweest tussen Manchester United en Borussia Dortmund en dat de Engelse grootmacht tot uiterlijk 10 augustus de tijd heeft om zaken te doen. Mocht de aanvaller volgende week gewoon op trainingskamp gaan met BVB, dan is de kans op een transfer naar de Premier League niet heel groot meer, zo klinkt het.

Sancho werd recentelijk ook gelinkt aan Liverpool, maar Manchester United lijkt duidelijk zijn voorkeur te hebben. De twintigjarige aanvaller tekende in 2017 een vijfjarig contract in Dortmund, dat destijds acht miljoen euro overmaakte naar Manchester City. In het shirt van de nummer drie in de Bundesliga van afgelopen seizoen kwam Sancho tot 34 treffers en 43 assists in 99 duels in alle competities.