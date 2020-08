Sky Sports: Sancho bereikt persoonlijk akkoord over vijfjarig contract

Jadon Sancho lijkt zijn zinnen te hebben gezet op een transfer naar Manchester United. Volgens diverse Engelse media, waaronder Sky Sports, heeft de twintigjarige vleugelaanvaller van Borussia Dortmund namelijk bijna een persoonlijk akkoord bereikt met Manchester United over een vijfjarig contract. Alleen een akkoord tussen de twee clubs lijkt een terugkeer van Sancho naar Engeland zodoende nog in de weg te zitten.

Sancho is naar verluidt het belangrijkste transferdoelwit van Manchester United deze zomer. De Engelse dribbelaar maakt afgelopen seizoen met 17 doelpunten en 17 assists in 32 duels veel indruk in de Bundesliga en moet de aanvalslinie van the Red Devils van nieuw elan gaan voorzien. Behalve Manchester United werd eerder ook onder meer Liverpool genoemd als gegadigde voor Sancho, maar die lijkt vastberaden om naar Old Trafford te verkassen.

Volgens Sky Sports is Manchester United 'dicht bij het bereiken van een persoonlijk akkoord met Sancho'. De onderhandelingen met Borussia Dortmund verliepen tot dusver echter stroef. De Duitse club verlangde lange tijd een vaste transfersom van 120 miljoen euro te ontvangen voor de elfvoudig Engels international, maar inmiddels zou een vaste som van 100 miljoen euro, aangevuld met bonussen, voldoen.

The Guardian meldde eerder op de dag al dat Manchester United een dergelijke constructie wel ziet zitten, waardoor weinig een rentree van Sancho in Engeland meer in de weg lijkt te zitten. De buitenspeler vertrok drie jaar geleden voor een kleine acht miljoen euro van Manchester City naar Borussia Dortmund en speelde daarvoor ook al in de jeugdopleiding van Watford.