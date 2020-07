Manchester City staat aan vooravond van transfer van maximaal 37 miljoen

De toekomst van Ferran Torres ligt bij Manchester City. Diverse internationale media maken melding van vergevorderde onderhandelingen tussen the Citizens en Valencia; volgens Marca is er zelfs al sprake van een akkoord over de twintigjarige rechtsbuiten. De sportkrant maakt melding van een transfersom van 25 miljoen euro plus 12 miljoen aan variabelen.

Torres, jeugdinternational van Spanje Onder-21, speelde afgelopen seizoen 34 wedstrijden in LaLiga, scoorde 4 keer en gaf 5 assists. Zijn transfer zat al enige tijd in de pijplijn, maar is deze week in een stroomversnelling geraakt. Cadena SER en Eurosport berichtten onlangs over een persoonlijk akkoord van Torres met Manchester City over een vijfjarig contract. Vervolgens moest de nummer twee van het voorbije Premier League-seizoen nog overeenstemming bereiken met Valencia over een transfersom.

Vorige week stelde Eurosport dat de transfersom dertig plus tien miljoen euro zou bedragen, maar het bedrag lijkt dus iets lager uit te vallen. Als alle eventuele bonussen worden uitbetaald, houdt Valencia 37 miljoen euro over aan de transfer van Torres. Bovendien is het nog mogelijk dat middenvelder Yangel Herrera de omgekeerde weg gaat bewandelen, al wil Valencia die transfer afzonderlijk van de Torres-deal afhandelen. Herrera werd afgelopen seizoen al verhuurd aan Granada en Manchester City zou hem nu in Valencia hebben aangeboden.

Bij Manchester City wordt Torres mogelijk gehaald als opvolger van Leroy Sané, die naar Bayern München is vertrokken. In de afgelopen twaalf maanden heeft Torres reuzenstappen gezet in zijn ontwikkeling: aan het begin van het seizoen overwoog trainer Marcelino nog om hem te verhuren, maar gaandeweg de jaargang groeide hij uit tot sleutelspeler bij de nummer negen van LaLiga. Manchester City werd twee weken geleden verblijd door het nieuws dat de uitsluiting van Europees voetbal is tenietgedaan door sporttribunaal CAS, waardoor het makkelijker is geworden om spelers als Torres binnen te halen.