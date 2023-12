Antwerp neemt na historische zege met opgeheven hoofd afscheid van CL

Mark van Bommel heeft met Royal Antwerp FC de eerste punten ooit gepakt in de Champions League. De Belgen waren woensdagavond op eigen veld met 3-2 sterk voor FC Barcelona. Vincent Janssen was een van de doelpuntenmakers. Het duel tussen FC Porto en Shakhtar Donetsk, voor de tweede plek in de poule, werd een waar doelpuntenspektakel: 5-3.

Royal Antwerp - FC Barcelona 3-2

Het duel op de Bosuil was amper onderweg toen Van Bommel de leiding greep met zijn ploeg. Doelman Inaki Pena speelde de bal in op Oriol Romeu, maar zag hoe zijn Spaanse collega de bal zo in de voeten schoof bij Arthur Vermeeren. De middenvelder van Antwerp schoot feilloos raak: 1-0.

Antwerp had niets te verliezen, was nog puntloos voorafgaand aan het duel met Barcelona en wist op voorhand dat er geen Europees vervolg in zat dit seizoen. Janssen dacht de 2-0 op zijn schoen te hebben, maar zijn schot uit de draai was een makkelijke prooi voor Pena.

Na ruim een half uur spelen volgde uit het niets de gelijkmaker van Barcelona. Uitgerekend uit een corner van Antwerp wisten de bezoekers te scoren. De ploeg van Xavi kwam er razendsnel uit en trof doel via Ferran Torres, die werd bediend door Lamine Yamal.

In de tweede helft besliste Janssen het duel in het voordeel van the Great Old. Nadat de Nederlander eerst nog een goal zag worden afgekeurd wegen buitenspel, was het niet veel later weer raak. Opnieuw ging er kinderlijk balverlies aan vooraf van Romeu. Janssen toonde zich dodelijk en schoot diagonaal raak: 2-1.

Antwerp dacht de zege daarmee binnen te hebben, daar het tot minuut negentig stand hield. Het was echter Marc Guiu die de Catalanen langszij bracht met een rake kopstoot. Antwerp richtte zich daarna nog één keer op en dankte George Ilenikhena voor de winnende treffer diep in blessuretijd: 3-2.

FC Porto - Shakhtar Donetsk 5-3

Waar bij Antwerp en Barcelona weinig meer op het spel stond, hadden Porto en Shakhtar nog alles om voor te spelen. De winnaar van dat duel zou zich samen met Barça plaatsen voor de knock-outfase. De thuisploeg schoot uit de startblokken en was al na tien minuten trefzeker, toen Galeno van dichtbij kon afronden.

Het meest dubieuze moment van de wedstrijd moest toen nog komen. Shakhtar trok na een half uur ten aanval, maar werd afgevlagd door de assistent-scheidsrechter. De arbiter van dienst liet echter doorspelen en zag Danylo Sikan de gelijkmaker aantekenen. Bij Porto waren ze toen al gestopt met voetballen. Doordat het geen buitenspel bleek, werd de treffer toegekend.

HUH? Goal, maar buitenspel... Maar dan toch een goal ?? Een aparte situatie bij Porto - Shakthar, maar het is 1-1 ?????#ZiggoSport #PORSHK pic.twitter.com/anhsc0qeQw — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) December 13, 2023

Toch greep Porto op slag van rust opnieuw de leiding. Wederom was het Galeno die doel trof met een schot vanaf de rand van de zestien. Ook na rust vielen de doelpunten als rijpe appelen in Estádio do Dragão. Knullig balverlies van Shakhtar werd ongenadig afgestraft door Mehdi Taremi: 3-1.

Shakhtar deed vervolgens nog wel iets terug door een eigen doelpunt van Stephen Eustáquio, maar zag Porto het duel vervolgens definitief beslissen. De 4-2 kwam op naam van Pepe uit een corner, waarna ook Ajax-huurling Francisco Conceição nog een duit in het zakje mocht doen.

De buitenspeler stond koud in het veld toen hij voor de 5-2 tekende. Daarmee was het doelpuntenfestijn nog niet ten einde, want ook een andere invaller liet zich nog gelden in het slot van de wedstrijd. Eguinaldo bepaalde de eindstand op 5-3. Voor Marino Pusic rest de Europa League.

