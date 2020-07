Drama Leicester compleet in slotfase; United en Chelsea grijpen CL-tickets

Manchester United en Chelsea hebben zich zondag tijdens de laatste Premier League-speelronde verzekerd van Champions League-voetbal. Manchester United heeft de derde plek veiliggesteld na een 0-2 overwinning op directe concurrent Leicester City, dat genoegen moet nemen met een vijfde plaats en Europa League-voetbal. Chelsea was tegelijkertijd met 2-0 te sterk voor Wolverhampton Wanderers, waarmee het de vierde plek veroverde en Tottenham Hotspur een handje hielp. The Spurs nemen op basis van doelsaldo de zesde plek over van Wolverhampton en zijn daardoor verzekerd van een ticket voor de voorronde van de Europa League. The Wolves zijn voor Europees voetbal nu afhankelijk van de uitslag van de FA Cup-finale tussen Chelsea en Arsenal van volgend weekend.

Leicester City - Manchester United 0-2

Leicester leek dit seizoen lang zeker van de derde plek, maar zag de concurrentie na puntverlies tegen clubs als Norwich City, Watford, Brighton & Hove Albion en Bournemouth sinds de winterstop snel naderen. Om zeker te zijn van Champions League-voetbal wisten the Foxes dat een overwinning op Manchester United noodzakelijk was en de thuisploeg kreeg in de eerste helft ook een aantal aardige kansen op de openingstreffer. Wilfred Ndidi had met een kwartier op de klok het vizier echter niet op scherp staan, waardoor zijn inzet over het doel van David de Gea vloog. Kelechi Iheanacho kreeg na balverlies van United in de opbouw ook een goede kans, maar nadat hij de bal niet helemaal goed raakte kon De Gea de bal na wat gegrabbel uit zijn doel houden. De bezoekers zetten daar voor rust een doelpunt van Bruno Fernandes tegenover, dat echter werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de laatste paar minuten voor de rust kwam United wat beter in de wedstrijd en waren er kansen voor Marcus Rashford en Anthony Martial. In de tweede helft was Leicester opnieuw dicht bij de openingstreffer via een kopbal van Jamie Vardy, die zijn poging echter op de lat zag eindigen. Balverlies op het middenveld van Hamza Choudhury leidde tien minuten later vervolgens de ondergang van zijn ploeg in toen Anthony Martial door kon richting Kasper Schmeichel en onderuit werd gehaald door Jonny Evans. Fernandes ontfermde zich daarop over dit buitenkansje en faalde oog in oog met Schmeichel niet. Voor Manchester United was het de veertiende penalty van het seizoen, waarmee het nu de recordhouder in de Premier Leagu is. In het restant van de wedstrijd waren er nog kansen voor Harvey Barnes en Demarai Gray, die er echter niet in slaagden om de gelijkmaker te produceren. Een rode kaart voor Evans na een harde tackle op Scott McTominay in de blessuretijd en een goal van invaller Jesse Lingard na dramatisch balverlies van Schmeichel maakten het drama voor Leicester vervolgens compleet. Vardy sluit het seizoen met 23 doelpunten wel af als topscorer.

Chelsea - Wolverhampton Wanderers 2-0

Nieuwkomer Timo Werner zat voor het eerst op de tribune bij zijn nieuwe werkgever en hij zag hoe Chelsea na een eerste helft die weinig gevaar voor beide doelen opleverde vlak voor rust uit het niets tweemaal keihard toesloeg. Mason Mount mocht in de blessuretijd van de eerste helft na een overtreding van Pedro Neto op Marcos Alonso van een meter of twintig aanleggen voor een vrije trap en de ex-Vitessenaar krulde zijn inzet op fraaie wijze langs Rui Patrício.

Nog dieper in de blessuretijd, die vanwege een langdurige behandeling van Raúl Jiménez flink wat tijd in beslag nam, was er ook nog de 2-0 van Olivier Giroud. Na balverlies van Wolverhampton in de opbouw kon Mount zijn ploeggenoot uiteindelijk wegsteken, waarna de Fransman Patrício omspeelde, Conor Coady de baas bleef en afrondde. Wolverhampton probeerde na de rust nog wel dichterbij te komen, maar kwam niet verder dan een inzet van Diogo Jota. Willy Caballero, de vervanger van de gepasseerde Kepa Arrizabalaga, kwam hier echter niet door in de problemen.

Crystal Palace - Tottenham Hotspur 1-1

Steven Bergwijn begon de stadsderby tegen Crystal Palace op de bank en zonder de Nederlander in de gelederen kwam Tottenham na iets minder dan een kwartier spelen op voorsprong via Harry Kane, die na een steekballetje van Giovani Lo Celso raak kon knallen. In het restant van de eerste helft waren er kansen over en weer en ook in de tweede helft zorgde Crystal Palace voor gevaar. Nog geen tien minuten na de rust belandde de bal na een corner voor de voeten van Jeffrey Schlupp, die hard raak knalde. Vlak voordat Bergwijn als invaller binnen de lijnen kwam was er vervolgens nog een kans voor Lucas Moura. De Braziliaan zag zijn inzet met nog een halfuur te gaan echter naast het doel van Vicente Guaíta vliegen, waardoor het bij 1-1 bleef. Manager José Mourinho heeft hierdoor opnieuw Europees voetbal te pakken met zijn ploeg, nadat Tottenham op het moment van instappen nog op plek veertien bivakkeerde.