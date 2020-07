‘Overtuigd Atlético Madrid wil op een ‘creatieve manier’ zakendoen met Ajax’

Atlético Madrid gaat de belangstelling voor Nicolás Tagliafico nieuw leven inblazen, zo weet de Spaanse editie van Goal te melden. De Argentijnse vleugelverdediger liet eerder al weten dat hij Ajax deze zomer graag wil verlaten voor een stap hogerop. Atlético heeft echter niet het bedrag dat de Amsterdammers voor Tagliafico verlangen voorhanden en wil op een ‘creatieve manier’ tot een overeenkomst komen.

De naam van Tagliafico wordt de laatste tijd voornamelijk gelinkt aan Chelsea, terwijl Goal nu ook Manchester City als gegadigde noemt. Er wordt gesteld dat het voor Atlético lastig wordt om met the Blues te concurreren in financieel opzicht. Dankzij eigenaar Roman Abramovich heeft Chelsea behoorlijk wat financiële slagkracht op de transfermarkt, wat eerder al bleek met het aantrekken van Hakim Ziyech en Timo Werner. Atlético heeft geen budget, maar zoekt naar een niet nader genoemde ‘creatieve manier’ om Ajax een aanbieding te doen. Het zou in ieder geval betekenen dat Ajax niet direct het gehele bedrag bijgeschreven krijgt.

'Hij heeft een moeilijke tijd achter de rug, maar dit jaar wordt hij de sensatie bij Ajax'

Er zou een afspraak bestaan tussen Ajax en Tagliafico waardoor hij deze zomer voor een bedrag van 25 miljoen euro mag vertrekken. Atlético werd eerder al genoemd als gegadigde voor de Argentijnse vleugelverdediger en gaat de belangstelling nieuw leven inblazen. Directeur Andrea Berta en trainer Diego Simeone zijn overtuigd geraakt van Tagliafico en willen met het aantrekken van de 25-voudig international de opties voor de positie van linksback vergroten. Renan Lodi werd een jaar geleden overgenomen van Club Athletico Paranaense en over de Braziliaanse linksback is men bij Atlético tevreden, maar er moet met Tagliafico meer concurrentie gecreëerd worden.

Goal stelt dat Independiente twaalf procent ontvangt van de transfersom die Ajax overhoudt aan Tagliafico. De 27-jarige vleugelverdediger werd in januari 2018 overgenomen van de Argentijnse club. Sindsdien speelde Tagliafico 99 officiële wedstrijden voor Ajax, waarin hij goed was voor 12 doelpunten en 15 assists. Zijn contract loopt nog tot medio 2022, maar het lijkt er niet op dat hij deze verbintenis in Amsterdam gaat uitdienen.