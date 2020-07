Wil de UEFA veel liever Ajax in de Champions League dan AZ?

AZ kan zich er nog altijd niet bij neerleggen dat Ajax komend seizoen Champions League-voetbal gaat spelen. In Alkmaar is men van mening dat zij recht hebben op het Europese ticket van Ajax en de club overweegt nu naar het internationaal sporttribunaal CAS te stappen. In de vrijdageditie van het Algemeen Dagblad legt juridisch adviseur Karim Aachboun nog één keer het hoe en waarom van het steekspel uit. “Het gaat om rechtvaardigheid en zuiverheid. Het KNVB-besluit om Ajax de Champions League toe te wijzen, is onrechtmatig genomen en druist in tegen de criteria die de UEFA heeft opgesteld.”

Er werd afgelopen seizoen door de coronacrisis geen kampioen uitgeroepen, maar Ajax werd wel benoemd tot nummer één. Dit terwijl AZ evenveel punten had als Ajax. De club uit Amsterdam krijgt door de beslissing van de KNVB een ticket dat direct toegang geeft voor het hoofdtoernooi van de komende editie van de Champions League, terwijl AZ het moet doen met een plaats in de voorronde. Al heeft Ajax ook nog altijd geen honderd procent zekerheid. De Champions League moet namelijk in augustus gewonnen worden door een club die ook via de competitie directe plaatsing heeft afgedwongen. Pas dan plaatst Ajax zich voor de groepsfase van de volgende editie van het miljardentoernooi.

“Directeur Eric Gudde wringt zich nog steeds in allerlei bochten om uit te leggen wat niet uit te leggen valt. Hij zette het voetbalpubliek doelbewust op het verkeerde been. Iedereen maakt fouten, er was hier sprake van een uitzonderlijke situatie, maar dat wil niet zeggen dat AZ niet voor zijn rechten mag opkomen.” Het competitiereglement van de KNVB voorziet niet in een corona-pandemie en daarom werd het reglement terzijde geschoven. “Maar het merkwaardige is nu net: bij het beargumenteren van de beslissing om Ajax aan te wijzen als nummer 1, wijst Gudde steeds op artikel 17 van 'de reglementen'. Alsof er nog ándere reglementen bestaan”, stelt Aachboun.

Aad de Mos blikt vooruit op nieuwe Eredivisieseizoen: 'Ajax wordt niet zomaar kampioen'

“Dat is manipulatie, in werkelijkheid is dat hetzelfde 'reglement wedstrijden betaald voetbal' dat hier niét van toepassing is. Met andere woorden: je past een artikel toe uit een reglement waarvan je zélf erkent dat het niet gebruikt kan worden.” Het bestuur betaald voetbal vindt doelsaldo een beter, of logischer criterium dan onderling resultaat, maar daarmee omzeilt de KNVB volgens Aachboun richtlijnen van de UEFA tijdens de coronacrisis. “De Europese bond stelt dat de competitie op sportieve, transparante en objectieve gronden moet worden beëindigd. Objectief dus, en juist in een onvoltooide competitie is een tussentijds doelsaldo bij uitstek subjectief.”

“Teams hebben niet hetzelfde programma afgewerkt, het saldo kan nog volop fluctueren in resterende wedstrijden. Terwijl onderling resultaat wél objectief is. Die uitslagen staan wél vast, daar is niets subjectiefs aan. En het geval wil dat AZ twee keer van Ajax won.” Aachboun benadrukt dat AZ in maart en april meerdere keren zijn standpunten bekend heeft gemaakt, maar daar nooit antwoord op heeft gekregen. De regels van de UEFA staan en stonden niet toe dat de club daar lang niet in het openbaar op reageerde. Aachboun, nog steeds juridisch adviseur van AZ, heeft zich formeel teruggetrokken uit het dossier en kan daarom nu wél in het openbaar uitleggen dat het ‘een principekwestie’ is. “Dat AZ geen kinderachtig spelletje speelt, maar gewoon in zijn recht staat. (…) De KNVB dacht ermee weg te komen. Waarschijnlijk uit politieke motieven.”

Aachboun wil niet in complottheorieën gaan denken. “Maar waarom moest en zou Ajax eerste worden, ook volgens sommige buitenstaanders in de pers, en waarom ging zelfs UEFA-bestuurder Michael van Praag, een man met een Ajax-achtergrond, zich ermee bemoeien?” Financiële compensatie is niet het doel. “Dat gaan we aan Ajax zeker niet vragen. Al staat er natuurlijk veel geld op het spel, in het geval van AZ twintig miljoen euro, maar het gaat primair om rechtvaardigheid. Wij vinden dat AZ recht heeft op een Champions League-plek.”

Journalist Sjoerd Mossou doet in het interview de suggestieve vraag of de UEFA veel liever Ajax in de Champions League heeft dan AZ: “Men legt de verantwoordelijkheid lekker bij de KNVB.” Aachboun: “Als hier vooral een politiek spel wordt gespeeld, zou dat kunnen. Maar het CAS doet niet aan politiek, dat kijkt naar de feiten.'' Op 3 augustus neemt de UEFA een beslissing over de Europese inschrijvingen. Mocht deze beslissing voor AZ slecht uitpakken, dan overweegt de club zogezegd om naar het CAS te stappen voor een spoedprocedure.