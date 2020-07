Robben probeerde Feyenoord voor te zijn: ‘Maar dat was hypocriet geweest’

Mark Diemers was onlangs het onderwerp van een transferoorlog tussen FC Groningen en Feyenoord. Naar nu blijkt bemoeide zelfs Arjen Robben, die onlangs zelf terugkeerde bij de Trots van het Noorden zich met de toekomst van de van Fortuna Sittard afkomstige middenvelder. Diemers had zelfs al zijn jawoord gegeven aan FC Groningen, maar koos desondanks voor een meerjarig contract in De Kuip.

Diemers praat met het Limburgse medium ZO-NWS over het recente contact met Robben. "Hij heeft me gefacetimet en gebeld en vroeg me om naar Groningen te komen, dat was heel leuk", aldus de aanwinst van Feyenoord. Ik wist al een tijdje dat hij naar Groningen zou gaan. Dat heeft me wel even doen twijfelen, maar het zou hypocriet zijn om alleen voor Arjen Robben naar Groningen te komen. Stel dat hij over twee weken geblesseerd raakt en dan heb ik voor Groningen gekozen. Ik hoop het niet voor hem, ik gun hem het allerbeste."

De ‘Arjen Robben-comeback’ van tien bekende Nederlanders

Arjen Robben is niet de enige grote naam die terugkeert in de Eredivisie. Enkele toppers van weleer gingen hem voor. Lees artikel

Samenspelen met Robben, die door de 26-jarige Feyenoorder wordt omschreven als een ‘echte voorbeeldprof’, was voor Diemers zonder meer een grote eer geweest. "Ik had het fantastisch gevonden om met hem te voetballen. Dat zou een droom zijn geweest die uitkomt. Maar bij Feyenoord is dat hetzelfde. Ik denk dat je m'n keuze voor Feyenoord wel begrijpt", voegt Diemers daaraan toe.

Diemers benadrukt in hetzelfde gesprek dat hij een prettig contact heeft gehad met Mark-Jan Fledderus, de technisch directeur van FC Groningen, en dat zijn gevoel over de club nog steeds erg goed is. Het bleek echter niet voldoende te zijn om de middenvelder definitief over de streep te trekken. Diemers hakte vorige maand de knoop door en zette kort daarna zijn handtekening onder een driejarig contract in Rotterdam-Zuid.