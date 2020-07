‘Barcelona voegt vier namen toe aan rijtje Messi, Ter Stegen en De Jong’

De kou tussen Antoine Griezmann en Barcelona is uit de lucht, zo verzekert ESPN woensdag. Het was de afgelopen weken onrustig rond de 29-jarige aanvaller, die zijn basisplaats verloor en een pijnlijke invalbeurt onderging tegen Atlético Madrid, maar na een gesprek met de clubleiding zijn de gemoederen naar verluidt bedaard. Griezmann is volgens ESPN, dat zich baseert op 'een bron dichtbij de club', zelfs toegevoegd aan het rijtje met spelers dat niet verkocht mag worden komende zomer.

In april maakte de sportzender al bekend dat Lionel Messi, Frenkie de Jong en André ter Stegen door Barcelona als 'onverkoopbaar' waren bestempeld, daar zou nu dus ook Griezmann toe behoren. De directie van Barça sprak vóór de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Villarreal (1-4 winst) met de zus en tevens zaakwaarnemer van Griezmann, een gesprek dat 'perfect' zou zijn verlopen en waarbij zowel speler als club de intentie uitsprak om de samenwerking voort te zetten. Als klap op de vuurpijl pakte Griezmann vervolgens tegen Villarreal ook nog eens de hoofdrol, door met een subtiele lob de 1-3 te maken.

Barcelona verwacht dat de club de beste versie van Griezmann komend seizoen te zien zal krijgen, nu de Fransman twaalf maanden de tijd heeft gehad om zich aan te passen aan de speelstijl van de Catalanen. Inmiddels hebben ook Gerard Piqué, Sergio Busquets en Luis Suárez van Barcelona te horen gekregen dat voor hen ook komend seizoen een rol is weggelegd in het Camp Nou, zo meldt ESPN.

Na het vertrek van Arthur naar Juventus, waarvoor Miralem Pjanic is teruggehaald, heeft Barcelona enige financiële ruimte voor zichzelf gecreëerd. Toch staat de Spaanse grootmacht open voor aanbiedingen voor de rest van de selectie. Zo lijkt Ivan Rakitic op weg naar de uitgang: de 32-jarige Kroaat staat volgens Spaanse media in de belangstelling van onder meer Manchester United en Paris Saint-Germain.