‘Frenkie de Jong krijgt zeldzaam predicaat opgespeld van clubleiding Barça’

Barcelona moet zich volgens ESPN voorbereiden op een exodus van spelers. De koploper van LaLiga is financieel zwaar getroffen door de coronacrisis en inventariseert daarom nu al wat er zoal mogelijk is op de eerstvolgende transfermarkt. Wat betreft uitgaande transfers is een vertrek van alle spelers bespreekbaar, afgezien van drie basiskrachten: Marc-André ter Stegen, Frenkie de Jong en Lionel Messi zijn 'veilig', zo klinkt het.

Duidelijk is dat Barcelona zich kan voorbereiden op een drukke transferperiode. De club strikte aanvaller Francisco Trincão van SC Braga al voor 31 miljoen euro en verwelkomt ook Pedri van Las Palmas voor minstens 5 miljoen euro. Barcelona blijft op zoek naar een nieuwe aanvaller, al wordt intern betwijfeld in hoeverre de komst van doelwitten Neymar en Lautaro Martínez, of zelfs van allebei, nog haalbaar is. Bovendien hoopt Barcelona nog een rechtsback, een centrumverdediger en een fysiek sterke middenvelder binnen te halen.

Vorige maand verzekerde voorzitter Josep Maria Barteomeu dat de club nog altijd 'in staat' is om de allerbeste spelers te kopen. Maar tegelijkertijd beseft de clubleiding dat er spelers verkocht moeten worden, of wellicht betrokken moeten worden in deals om nieuwe aanwinsten te strikken. Op basis van 'meerdere bronnen' schrijft ESPN dat een vertrek van alleen Ter Stegen, De Jong en Messi beslist onbespreekbaar is. Over alle andere speler kan worden onderhandeld, meldt de sportzender.

De mogelijkheid bestaat dat Barcelona spelers in ruil aanbiedt aan Internazionale om de vraagprijs van Martínez te drukken: zijn contractuele afkoopsom is 111 miljoen euro. Dat bedrag is Barcelona te gortig. De club heeft daarnaast in het verleden meerdere spelers aangedragen bij Paris Saint-Germain die naar Parijs zouden mogen vertrekken in ruil voor de terugkeer van Neymar in het Camp Nou, zoals Philippe Coutinho, Ivan Rakitic, Samuel Umtiti, Jean-Clair Todibo en Ousmane Dembélé. PSG heeft die voorstellen voorheen altijd geweigerd.

Barcelona hoopt dat de grootmacht uit de Ligue 1 inmiddels wel oren heeft naar een dergelijke deal, nu het contract van Neymar nog maar twee jaar doorloopt. Volgens ESPN zijn er meerdere spelers van Barça voor wie Inter en PSG wel belangstelling zouden hebben. De Italianen hebben een oogje op Arturo Vidal, terwijl ook Ivan Rakitic, Carles Aleña en Rafinha onderdeel zouden kunnen uitmaken van een transfer van Martínez. PSG zou op zijn beurt het aantal Fransen in de selectie willen opvoeren en daar heeft Barcelona er meerdere van. met Dembélé, Umtiti, Clément Lenglet en Antoine Griezmann.