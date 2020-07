Aubameyang schaart zich dankzij blunder Krul in rijtje bij Van Nistelrooij

Na een uitermate zwak begin van de coronahervatting lijkt Arsenal de draad weer op te pakken. Zes dagen geleden werd al gewonnen bij Southampton (0-2), woensdagavond kwam daar een simpele overwinning tegen Norwich City (4-0) bij. Het eerste doelpunt kwam voort uit een blunder van Tim Krul, die er niet in slaagde om Pierre-Emerick Aubameyang uit te kappen. In de andere duels hield Everton na een ijzersterke openingsfase stand tegen Leicester City (2-1), terwijl Newcastle United overtuigend Bournemouth opzij zette (1-4).

Arsenal - Norwich City 4-0

Het eerste gevaar in de wedstrijd kwam van Norwich City-verdediger Ben Godfrey, die van enorme afstand op de paal schoot. De bezoekers zaten prima in de wedstrijd, totdat Tim Krul na een ruim half uur hopeloos in de fout ging. De 32-jarige doelman dacht Aubemeyang uit te kunnen kappen, maar laatstgenoemde onderschepte en gleed de bal vervolgens snel binnen: 1-0. Aubameyang werd daarmee de Arsenal-speler die de minste Premier League-wedstrijden nodig had om vijftig doelpunten te maken. Met 79 wedstrijden verbeterde de Frans-Gabonees het record van Thierry Henry, die na 83 duels op 50 goals kwam. Aubameyang moet in de Engelse competitie Andrew Cole (65 duels), Alan Shearer (66), Ruud van Nistelrooij (68), Fernando Torres (72) en Mohamed Salah (72) voor zich dulden.

Aubameyang stond enkele minuten na de openingsgoal ook aan de basis van de volgende treffer van Arsenal. De pijlsnelle spits dook de diepte in op de linkerflank en vond met een simpel passje Granit Xhaka, die vanbinnen de zestien met een lage knal de verre hoek vond: 2-0. Na rust liep het aanvankelijk een stuk minder soepel bij the Gunners. Norwich drong aan en claimde een penalty in de persoon van Todd Cantwell, maar kreeg die niet. Arsenal had het geluk dat Norwich vervolgens ook het derde doelpunt kinderlijk eenvoudig cadeau gaf. Aubameyang vond zichzelf na een verkeerde terugspeelpass van Josip Drmic vrij voor Krul en maakte het karwei van dichtbij eenvoudig af: 3-0. Invaller Cédric Soares zette ook nog een vierde Londense treffer op het scorebord. De rechtsback ontving de bal na een afgeslagen corner op de rand van de zestien en haalde vanaf daar vernietigend uit: 4-0.



Everton – Leicester City 2-1

Everton beleefde met twee doelpunten in het eerste kwartier een droomstart. In de tiende minuut resulteerde een vlot lopende aanval in de 1-0 van Richarlison; Lucas Digne ontving de bal aan de linkerflank en bediende Anthony Gordon, wiens voorzet op waarde werd geschat door de attente Richarlison. Kort daarna moest de videoscheidsrechter beoordelen of er sprake was van hands in het strafschopgebied, toen Wilfred Ndidi met zijn hand naar de bal ging na een voorzet van . De check duurde vrij lang, maar uiteindelijk wees arbiter David Coote naar de stip. Het betekende de eerste penalty in 38 wedstrijden voor Everton. Het was de enige club die dit seizoen nog een strafschop toegekend had gekregen.

Gylfi Sigurdsson plaatste de bal bijzonder koelbloedig in het midden van het doel. Leicester City reageerde strijdbaar en zocht de aanval, maar creëerde geen grote kansen. Na de pauze duurde het echter niet lang voordat de aansluitingstreffer van de bezoekers viel: bij een dreigende situatie probeerde Mason Holgate de bal weg te werken, maar schoot hij op tegen invaller Kelechi Iheanacho, die onbedoeld voor de 2-1 zorgde. Leicester werd sterker en kwam bijna op gelijke hoogte, toen doelman Jordan Pickford een voorzet van Youri Tielemans liet glippen en Michael Keane de bal bijna in eigen doel werkte; dat kon hij zelf nog net voorkomen. Leicester kon het offensief niet de gehele wedstrijd volhouden en liep averij op in de strijd om de Champions League-plekken.

Bournemouth - Newcastle United 1-4

Met Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld stonden twee Nederlanders in de basis bij Bournemouth, maar ze beleefden geen gelukkige avond. In de vijfde minuut greep Newcastle de leiding toen een ongedekte Dwight Gayle zijn kans greep na een voorzet van Allan Saint-Maximin. Na een halfuur verdubbelde Newcastle de marge. Saint-Maximin dartelde aan de achterlijn langs enkele bewakers en legde de bal terug op Sean Longstaff, die vanuit het strafschopgebied hard raak schoot in het dak van het doel. Na de pauze werd de 1-2 van Joshua King afgekeurd wegens buitenspel en maakte Miguel Almirón er 0-3 van met een leep schot in de linkerbovenhoek, nadat hij Aké het nakijken gaf in het strafschopgebied. Valentino Lazaro nam de 0-4 voor zijn rekening; in de blessuretijd zorgde invaller Dan Gosling voor de eretrefer.