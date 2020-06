Barcelona sluit deal met Getafe en ontvangt tien miljoen euro

Getafe en Barcelona zijn het eens geworden over een deel van de transferrechten van Marc Cucurella. Beide clubs waren het eerder eens over een transfersom van zes miljoen euro voor zestig procent van de rechten van de linkspoot, terwijl Barcelona veertig procent van de transfersom zou ontvangen bij de verkoop van Cucurella in de toekomst. Door nu tien miljoen euro te betalen aan Barcelona, beschikt Getafe over negentig procent van de rechten en gaat er tien procent naar het Camp Nou wanneer Cucurella wordt doorverkocht.

Barcelona was de afgelopen dagen druk met het sluitend maken van de boekhouding. Het boekjaar 2019/20 sluit op 1 juli en derhalve werd maandag Arthur voor maximaal 82 miljoen euro aan Juventus verkocht. Miralem Pjanic kwam op zijn beurt voor zestig miljoen euro naar het Camp Nou. Door af te zien van een deel van de rechten van Cucurella, komen er nu nog meer miljoenen richting Barcelona. De club ontvangt daardoor direct tien miljoen euro, maar loopt in de toekomst mogelijk geld mis wanneer Cucurella voor een hoog bedrag wordt verkocht Transfermarkt schat zijn waarde op achttien miljoen euro.

Waarom een geplaagd Barcelona instemt met het vertrek van ‘de nieuwe Xavi’

Lees hier meer over de reden achter de verkoop van Arthur. Lees artikel

Cucurella maakte op jonge leeftijd de overstap van de jeugdopleiding van Espanyol naar die van Barcelona. De linkspoot, die de gehele linkerflank kan bestrijken, maakte zijn debuut in 2017 in de Copa del Rey tegen Real Murcia, maar wist niet door te breken in het eerste elftal en werd vorig seizoen nog verhuurd aan SD Eibar. Dit seizoen maakte Cucurella grote indruk in het shirt van Getafe, onder meer in de wedstrijden tegen Ajax in de Europa League. Zijn prestaties zijn niet onopgemerkt gebleven, want zijn naam werd de afgelopen tijd gelinkt aan onder meer Chelsea, Napoli, Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen.