Manchester United informeert bij Chelsea naar aankoop van 65 miljoen euro

Zondag, 27 augustus 2023 om 09:40 • Jan Hoeksema • Laatste update: 09:54

Manchester United heeft volgens Fabrizio Romano bij Chelsea aangeklopt voor Marc Cucurella. Erik ten Hag zit door de blessures van Luke Shaw en Tyrell Malacia niet ruim in de opties op linksback en ziet in Cucurella een geschikte oplossing. United zou de Spanjaard graag willen huren, terwijl ook drie andere kandidaten worden overwogen. Het is onbekend hoe Chelsea tegen een tijdelijk vertrek van de 25-jarige verdediger aankijkt.

Vrijdag werd bekend dat Shaw een spierblessure heeft opgelopen die hem minstens 'meerdere weken' aan de kant zal houden. Op Old Trafford vreest men echter voor een langere absentie, die misschien wel enkele maanden kan duren. Ook Malacia is al enige tijd afwezig bij United. De vleugelverdediger die vorig jaar van Feyenoord overkwam speelde dit seizoen, inclusief de voorbereiding, nog geen minuut. Door de blessures van beide linksbacks werd rechtsback Diogo Dalot aan de linkerkant geposteerd in het meest recente duel met Nottingham Forest (3-2 winst).

In Cucurella ziet United dus een mogelijke oplossing voor het probleem links in de defensie. De eenvoudig international van Spanje is bij Chelsea op het tweede plan beland. Waar hij vorig seizoen nog 21 keer aan de aftrap mocht verschijnen in de Premier League, kwam hij dit seizoen nog geen enkele keer in actie. Cucurella moet zowel Ben Chilwell als Ian Maatsen voor zich dulden op Stamford Bridge. De Spanjaard kwam tijdens de zomer van vorig jaar voor ruim 65 miljoen euro over van Brighton & Hove Albion en tekende destijds een contract tot medio 2028.

Nieuwe keepers

Ondertussen is zowel United als Chelsea bezig met het verversen van het keepersgilde. De Londenaren hebben zaterdag de 23-jarige Djordje Petrovic overgenomen van het Amerikaanse New England Revolution. United gaat een dezer dagen de Turkse Altay Bayindir presenteren. Bayindir komt over van Fenerbahçe en wordt de nieuwe tweede keeper van Ten Hag, daar Dean Henderson de overstap naar Crystal Palace gaat maken.