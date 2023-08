Erik ten Hag ziet eerste bod op ‘man van 65 miljoen euro’ afgewezen worden

Dinsdag, 29 augustus 2023 om 18:11 • Bart DHanis • Laatste update: 18:18

Manchester United heeft een openingsbod gedaan op Marc Cucurella, zo schrijven David Ornstein van The Athletic en Fabrizio Romano dinsdagmiddag. United is bereid om 2 miljoen pond, omgerekend zo’n 2,3 miljoen euro, te betalen om een jaar gebruik te mogen maken van zijn diensten. Chelsea is echter niet bereid om de Spaanse linksachter voor dat bedrag te laten gaan en heeft het eerste bod van tafel geveegd.

De club van manager Erik ten Hag is naarstig op zoek naar een nieuwe linkervleugelverdediger. Luke Shaw heeft een spierblessure en zal voor langere tijd uit de roulatie liggen. Ook Tyrell Malacia staat momenteel met een blessure aan de kant. Dat betekent dat Ten Hag niet over een echte linksachter kan beschikken. Diogo Dalot vulde deze positie in afgelopen zaterdag, toen er met 3-2 werd gewonnen van Nottingham Forest.

United heeft ondanks het afgewezen bod wel vertrouwen dat de deal alsnog rondkomt. Naar verwachting gaat de Engelse recordkampioen dinsdagavond nog een tweede bod indienen bij the Blues. Cucurella is de absolute topkandidaat bij United, dat eerder ook in verband werd gebracht met Marcos Alonso van FC Barcelona en Sergio Regúlion van Tottenham Hotspur.

Cucurella werd vorige zomer voor maar liefst 65 miljoen euro overgenomen van Brighton & Hove Albion. Op Stamford Bridge wist hij de verwachtingen niet waar te maken en hij staat inmiddels achter Ben Chilwell in de pikorde van manager Mauricio Pochettino. Eerder deze transferperiode liet Chelsea ook Lewis Hall voor 33 miljoen euro vertrekken naar Newcastle. De club raakt nu dus mogelijk een tweede linksback kwijt.