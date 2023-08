Manchester United krijgt toestemming van drie clubs om met linksback te praten

Maandag, 28 augustus 2023 om 17:13 • Noel Korteweg

Manchester United heeft van Chelsea, Tottenham Hotspur en FC Barcelona groen licht gekregen om te onderhandelen met respectievelijk Marc Cucurella, Sergio Reguilón en Marcos Alonso. Dat meldt Fabrizio Romano tijdens een liveshow met The United Stand op YouTube. De transfermarktexpert geeft aan dat de club van Erik ten Hag deze week ‘sowieso’ een linksback gaat halen. Ook een nieuwe keeper en middenvelder hebben prioriteit.

United had net Brandon Williams op huurbasis naar Ipswich Town gestuurd toen bekend werd dat Luke Shaw de komende tijd uit de roulatie ligt wegens een spierblessure. Dat kwamen the Red Devils uitermate slecht uit, daar Tyrell Malacia al in de lappenmand zat wegens een andere kwetsuur. Daarnaast werd Alex Telles vorige maand verkocht aan het Saudische Al-Nassr, waardoor Ten Hag nu naast jeugdexponent Álvaro Fernandez zonder fitte linksback zit.

Maandagochtend is intern besloten dat United deze week ‘sowieso’ een linksback gaat aantrekken, zo meldt Romano. De Italiaanse journalist meldt dat de club nu moet kiezen tussen Cucurella, Alonso of Reguilón. Eerstgenoemde mag op huurbasis vertrekken van Chelsea, omdat de club van mening is dat het geen zin heeft om de dure linksback te behouden zonder Europees voetbal dit seizoen. Daarnaast maakt Ian Maatsen een uitstekende indruk op de trainingen, waardoor de club ervoor openstaat om tijdelijk afscheid te nemen. Het zou in dat geval gaan om een verhuurperiode op Old Trafford. United moet dan wel een significant deel van het salaris van de 25-jarige Spanjaard overnemen en een huursom betalen.

De andere opties zijn dus Alonso en Reguilón, die beiden mogen vertrekken bij hun club. Alonso speelt sinds de zomer van vorig jaar voor Barcelona, dat hem transfervrij overnam van Chelsea. De 32-jarige linksback kwam in zijn eerste seizoen tot 37 optredens namens de Spanjaarden en ligt nog tot volgend jaar zomer vast. Reguilón speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Atlético Madrid en is op een zijspoor beland bij Tottenham. The Spurs betaalden in de zomer van 2020 liefst dertig miljoen euro voor de 26-jarige linkspoot. Reguilón zat dit seizoen nog niet bij een wedstrijdselectie van de Engelsen. Er staat ook nog een vierde naam op de lijst van United om de linkerflank van de defensie te versterken, maar Romano maakt niet bekend om wie dat dan gaat.