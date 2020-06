‘De Bruyne moet nu klappen voor spelers die zijn veters niet mogen strikken’

Liverpool werd afgelopen week zonder zelf te spelen kampioen nadat Manchester City punten verspeelde tegen Chelsea. De onttroonde titelhouder is donderdagavond toevallig ook de eerstvolgende tegenstander voor de ploeg van manager Jürgen Klopp en diens collega Josep Guardiola heeft al bevestigd dat the Reds een erehaag zullen krijgen van zijn spelers. Voormalig Liverpool-middenvelder Danny Murphy zet echter zijn vraagtekens bij dit eerbetoon en denkt dat eigenlijk niemand op deze erehaag zit te wachten.

“Het is een perceptie van respect, ‘het juiste ding om te doen’. De boodschap die je probeert uit te stralen naar de voetbalwereld is dat als iemand wint, je respect en bescheidenheid laat zien. Het feit dat City dit doet op donderdag laat nederigheid zien, ze zeggen ‘goed gedaan’ tegen Liverpool en waarderen hun kwaliteiten. Ik vind het een hoop onzin!”, is Murphy fel bij talkSPORT.

“Ik weet niet waar het begonnen is en wie ermee begonnen is, ik zou me er ongemakkelijk bij voelen. Ik zou het doen omdat het moet, maar ik zou het niet willen doen omdat het niet vanuit oprechtheid wordt gedaan. Als ik speler van Liverpool was en Manchester United de titel had gewonnen, weet je dat ze beter zijn dan jij bent”, gaat de Engelsman verder.

“Daar heb je respect voor en je doet je best om te worden zoals zij zijn, zodat zij ook weten dat je respect voor hen hebt. De fans willen niet dat je het doet, de spelers willen het niet echt doen, het gaat alleen maar om het effect en het betekent niets”, is Murphy stellig over de erehagen. “Kevin De Bruyne is waarschijnlijk de beste middenvelder van de wereld en hij moet daar gaan staan applaudisseren in een erehaag voor spelers die nog niet eens zijn veters mogen strikken”, sluit hij af.