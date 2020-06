Gianluca Di Marzio pakt uit met groot transfernieuws Achraf Hakimi

Achraf Hakimi vervolgt zijn loopbaan zeer waarschijnlijk in Italië. Volgens transferexpert Gianluca Di Marzio is de Marokkaanse rechtsback van Real Madrid hard op weg naar Internazionale. De 21-jarige verdediger zou al zijn jawoord hebben gegeven aan de club uit de Serie A en is het nu aan de clubs om tot een akkoord te komen over de transfersom.

Hakimi speelde de afgelopen twee jaar op huurbasis bij Borussia Dortmund. Na dit seizoen loopt de huurdeal af en keert de international terug naar Madrid. De rechtback heeft volgens diverse Spaanse media te horen gekregen dat hij niet hoeft te rekenen op een vaste basisplaats. Daarom kiest hij eieren voor zijn geld en heeft hij zijn zinnen gezet op een transfer.

Een definitieve overstap naar Dortmund leek al van de baan doordat de Duitse topclub met Thomas Meunier een nieuwe aanvallend ingestelde rechtsback heeft aangetrokken. De Belgisch international komt transfervrij over van Paris Saint-Germain en heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een vierjarig contract. Hakimi gaat op zijn beurt naar Milaan en volgens Di Marzio zal de transfersom uitkomen op ongeveer veertig miljoen euro.

Hakimi, die op jonge leeftijd terechtkwam in de jeugdopleiding van Real Madrid en nog tot medio 2022 onder contract staat bij de Koninklijke, was dit seizoen goed voor 10 assists in 32 wedstrijden voor Dortmund. Zaterdag staat de laatste wedstrijd van Dortmund dit Bundesliga-seizoen op het programma. TSG Hoffenheim komt op bezoek in het Signal Iduna Park.