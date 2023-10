Volgende Nederlander kiest voor Marokko en krijgt basisdebuut van Regragui

Woensdag, 18 oktober 2023 om 08:43 • Wessel Antes • Laatste update: 08:52

Oussama El Azzouzi heeft dinsdagavond zijn officiële interlanddebuut gemaakt bij Marokko. De 22-jarige middenvelder uit Veenendaal kreeg van bondscoach Walid Regragui de kans om in de basis te starten tegen Liberia (3-0 winst). El Azzouzi, die in clubverband uitkomt voor Bologna in de Serie A, beleefde een uitstekend debuut, zo blijkt ook uit zijn statistieken.

El Azzouzi, die afgelopen zomer nog de Afrika Cup Onder 23 won met het beloftenelftal, wist zich dinsdag met de hoofdmacht van Marokko als groepswinnaar te plaatsen voor het eindtoernooi dat in januari van start gaat. Daarvoor hoefden de Leeuwen van de Atlas minder gas te geven dan gebruikelijk.

In een groep met Zuid-Afrika, Liberia en Zimbabwe werd het laatstgenoemde land geschorst door de FIFA, waardoor Marokko maar één land achter zich moest houden voor deelname aan de Afrika Cup. Het elftal van Regragui verzamelde uiteindelijk negen punten in vier wedstrijden, acht meer dan Liberia en twee meer dan Zuid-Afrika. Laatstgenoemde neemt dus ook deel aan het eindtoernooi in Ivoorkust.

Tegen Liberia vond El Azzouzi zijn naam terug in een basiself met onder meer Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Nayef Aguerd (West Ham United) en Azzedine Ounahi (Olympique Marseille). PSV’er Ismael Saibari en voormalig Keuken Kampioen Divisie-smaakmaker Tarik Tissoudali deden zeventien minuten mee als invallers.

Marokko won uiteindelijk gemakkelijk van Liberia dankzij doelpunten van Amine Harit (Olympique Marseille), Ayoub El Kaabi (Olympiakos) en Amine Adli (Bayer Leverkusen). Tijdens de groepsfase van de Afrika Cup neemt Marokko het op tegen DR Congo, Tanzania en Zambia.

El Azzouzi lijkt zich na zijn debuut direct te kunnen gaan opmaken voor zijn eerste eindtoernooi met Marokko, daar hij een uitstekende indruk achterliet. 93 procent van de passes die hij gaf tegen Liberia kwamen aan, waarmee hij 2 kansen creëerde. Daarnaast won El Azzouzi liefst zeven duels.

Een basisplaats tijdens de Afrika Cup lijkt overigens wel lastig te worden voor de Veenendaler, daar hij moet concurreren met Huizenaar Sofyan Amrabat (Manchester United) bij Marokko. Zijn keuze voor de Leeuwen van de Atlas lijkt na zijn basisdebuut wel definitief vast te staan.