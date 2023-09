Hakimi schittert voor Paris Saint-Germain bij zege op kansloos Marseille

Zondag, 24 september 2023 om 22:35 • Jonathan van Haaster

Paris Saint-Germain heeft zondagavond eenvoudig afgerekend met Olympique Marseille. Bij de Parijzenaren speelde Achraf Hakimi een hoofdrol in de uiteindelijke 4-0 zege. De Marokkaan opende de score door een vrije trap geweldig binnen te schieten, Bij de tweede treffer trof de rechtsback met een poeier van grote afstand de paal, waarna de rebound een prooi was voor Randal Kolo Muani. Na rust gooide Gonçalo Ramos, die inviel voor de geblesseerde Kylian Mbappé, het duel in het slot met een dubbelslag. PSG stijgt met de driepunter naar plek vier in de Ligue 1. Marseille blijft steken op plek negen.

PSG-trainer Luis Enrique opteerde voor een driemansvoorhoede, bestaande uit Ousmane Dembélé, Kolo Muani en Kylian Mbappé. Op het middenveld kregen jongelingen Warren Zaïre-Emery en Bradley Barcola een basisplaats naast de centraal opererende Manuel Ugarte. Hakimi (rechts) en Lucas Hernández (links) waren de backs, terwijl doelman Gianluigi Donnarumma centrale verdedigers Milan Skriniar en Marquinhos voor zich zag. Bij Marseille stond Pierre-Emerick Aubameyang, midweeks nog tweemaal trefzeker tegen Ajax (3-3), in de punt van de aanval met Vitinha. Trainer Jacques Abardonado hoopte de schade beperkt te houden met een vijfmansmiddenveld.

De bezoekers hielden het tot de achtste minuut vol. Mbappé werd licht getoucheerd door Leonardo Balerdi, waardoor PSG een vrije trap kreeg te nemen rond de punt van de zestien. Hakimi besloot het te proberen en zag zin inzet snoeihard tegen de touwen slaan: 1-0. Ondanks de flinke domper kreeg PSG in de persoon van Vitinha kansen. Allereerst had Marquinhos een cruciale ingreep in huis en tien minuten later belandde zijn kopbal tegen de lat. Dreiging van PSG was nooit ver weg, al creëerde het niet veel concrete kansen.

Flinke tegenvaller was het uitvallen van Mbappé, die na een sprint geblesseerd raakte en vervangen werd door Ramos. Met de Portugees binnen de lijnen verdubbelde PSG tien minuten voor rust de marge en weer was Hakimi belangrijk. De Marokkaan schoot van een meter of 25 snoeihard tegen de paal, waarna de rebound een prooi was voor Kolo Muani: 2-0. Hakimi trof in de volgende aanval opnieuw de paal, al stond hij dit keer buitenspel.

De tweede helft was amper begonnen toen PSG het duel definitief in het slot gooide. Dembélé gaf scherp voor op Ramos, die met een acrobatische kopbal het net vond: 3-0. Het vroege doelpunt na rust kwam het tempo niet ten goede. PSG hoefde niet meer en dat was te merken aan de scherpte van de thuisploeg. Marseille kon op zijn beurt geen vuist maken. Hakimi kreeg tien minuten voor het einde een publiekswissel van Enrique. De aanwezigen trakteerden de Marokkaan op een staande ovatie en werden in de slotfase beloond met een vierde treffer. Kolo Muani counterde en legde af op Ramos, die zijn tweede van de avond binnentikte.

????????????, Achraf Hakimi! ??

De Marokkaan schiet een vrije trap in één keer binnen voor Paris Saint-Germain ??#ZiggoSport #Ligue1 #PSGOM pic.twitter.com/ra2uXhIBon — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 24, 2023

?? | De uitdrukking op Kylian Mbappé’s gezicht spreekt boekdelen. ?? #PSGOM pic.twitter.com/7DO82kxYl7 — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) September 24, 2023

??????????, 2-0 PSG! ??

Paris Saint-Germain verdubbelt de voorsprong door wederom een geweldige knal van de rechtsback Achraf Hakimi die uit een spat op de paal ??



De rebound komt voor de voeten van Kolo Muani, die zijn eerste voor de Parijzenaren scoort ?#ZiggoSport #PSGOM pic.twitter.com/viL3xc594S — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) September 24, 2023