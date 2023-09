Vier spelers Paris Saint-Germain mogelijk geschorst na beledigende liederen

Donderdag, 28 september 2023 om 16:57 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:10

Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani en Layvin Kurzawa moeten vrezen voor een schorsing van één wedstrijd. Aanleiding daarvoor zijn de beledigende liederen dat het viertal van Paris Saint-Germain zou hebben ingezet na afloop van de met 4-0 gewonnen wedstrijd tegen Olympique Marseille. De tuchtcommissie van de Ligue 1, de Ligue de Football Professionnel (LFP), is een onderzoek gestart naar het viertal.

PSG had afgelopen weekend geen kind aan Marseille. Aanleiding genoeg voor de spelers om de zege in Le Classique met de fans te vieren. Dembélé, Hakimi, Kurzawa en Kolo Muani trokken na het laatste fluitsignaal naar de Virage Auteuil, waar de fanatieke supporters van PSG huisvesten in het Parc des Princes. Daar zouden zij met de supporters 'Marsellais, nique ta mère' hebben gezongen, wat neerkomt op: 'Marseille(-fans), neuk jullie moeders'.

Daarnaast ligt ook PSG zelf onder het vergrootglas van de LFP, daar supporters tijdens de wedstrijd homofobe liederen zouden hebben gezongen. "Naar aanleiding van de rapporten van de wedstrijdofficials en de aard van de teksten van sommige PSG-fans en -spelers, heeft de disciplinaire commissie besloten om naast PSG ook Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi, Randal Kolo Muani en Layvin Kurzawa op te roepen voor het verhoor van de disciplinaire commissie op donderdag 5 oktober", laat de LFP weten.

De Franse Minister van Sport, Amélie Oudéa-Castéra, riep al op om de daders op te sporen. "Zij hebben het feestje op het Parc verpest. Zij moeten met spoed verbannen worden uit onze stadions. Ik verzoek PSG om de daders te identificeren, zodat gerechtigheid kan plaatsvinden en zij uit de stadions verbannen kunnen worden." PSG bracht maandag al een statement naar buiten, waarin het 'alle vormen van discriminatie en in het bijzonder homofobie veroordeelt'. Hakimi, Kolo Muani, Dembélé en Kurzawa spelen op 4 oktober in de Champions League tegen Newcastle United en zullen een dag later een schorsing proberen te voorkomen voor de tuchtcommissie. Het viertal riskeert naast een schorsing ook een fikse boete.