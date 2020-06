Marc Overmars: ‘Of het allemaal verstandig is geweest, weet ik niet’

Marc Overmars heeft geen spijt dat hij al in een vroeg stadium erop heeft aangedrongen om het Eredivisie-seizoen te beëindigen. In een opmerkelijk interview met De Telegraaf sprak de directeur voetbalzaken van Ajax zich aan het begin van de coronacrisis fel uit tegen het uitspelen van de competitie. Volgens Overmars was het seizoen ‘dood’ en vroeg hij de KNVB om zo snel mogelijk duidelijkheid te verschaffen.

"De Eredivisie is dood, het leven is eruit, de lol er vanaf: noem het zoals je het wilt", foeterde Overmars begin april. "Premier Rutte zei niet voor niets dat dit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog is. Waarom gaat het op dit moment over geld en niet over de volksgezondheid? Ik had gehoopt dat de KNVB een zelfstandige beslissing zou nemen, maar in plaats daarvan verschuilt men zich achter de UEFA."

Maarten Stekelenburg keert terug bij Ajax

“Of het allemaal verstandig is geweest, weet ik niet”, zegt Overmars ruim tweeënhalve maand later via het clubkanaal van Ajax. “Maar op dat moment sprak ik me uit als speler en als bestuurder voor alle clubs.” Volgens Overmars was iedereen toe aan duidelijkheid. “In veel andere landen wordt er nu gevoetbald puur voor de tv-gelden. Zo zie ik het. Die nood was bij ons niet zo hoog. Hier zijn de bedragen anders.”

Overmars kreeg steun van PSV en AZ, maar niet alle clubs uit de Eredivisie konden zijn uitspraken waarderen. “Ik zou het zo weer doen”, zegt hij. “Maar misschien had ik even meer geduld moeten tonen, of moeten overleggen. Voor mij was dat het moment dat ik dacht: ik ben het een beetje zat. Iedereen praat erover en niemand doet iets.”