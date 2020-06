‘Kreeg ik het n-woord te horen, terwijl zijn vrouw en kinderen erbij zaten!'

De dood van George Floyd in Minneapolis, als gevolg van hardhandig politiegeweld, heeft ook in de voetbalwereld voor veel ongeloof en woede gezorgd. Jadon Sancho bracht met een speciaal t-shirt een ode aan de overleden Amerikaan, terwijl onder meer Raheem Sterling zich op social media openlijk uitsprak over het racismeprobleem. Bruno Martins Indi is in dat kader blij dat de roep om verandering zoveel aandacht krijgt.

"Het zit zo diep man", verzucht de verdediger van Stoke City in gesprek met RTL Nieuws. Volgens de Nederlander in Engelse dienst zijn de voorbeelden van institutioneel racisme ontelbaar. "Ga maar na: hoeveel multiculturele leraren werken er op de basisschool waar jouw kinderen naartoe gaan? Hoeveel donkere voetbaltrainers werken er in de Championship of Eredivisie? Of hebben er gewerkt? Hoeveel mensen van buitenlandse afkomst hebben belangrijke posities in de tv-wereld? Het antwoord zegt genoeg. Er moet iets veranderen in de structuur."

Raheem Sterling roept op: 'Er is geen vertegenwoordiging in trainers en staf'

Martins Indi weet waarover hij praat, want de ex-Feyenoorder heeft tijdens zijn dienstverband in Engeland ook van dichtbij te maken gehad met racistisch gedrag. "Ik maakte een keer een fout in het verkeer", blikt de mandekker terug op een vervelend incident. "Ik stak mijn hand naar de bestuurder van de andere auto op, ter verontschuldiging. Kreeg ik het n-woord naar mijn hoofd geslingerd. Zijn vrouw en kinderen zaten erbij! Op dat moment voelde ik alleen maar woede. Zo erg, dat ik hem het liefst een mep had gegeven. Dan nog zou hij niet voelen wat ik voel. Het n-woord komt bij mij harder aan dan een klap."

In de optiek van Martins Indi is racisme ook in de voetbalstadions een terugkerend fenomeen. "Van toeschouwers. Welke woorden ze gebruikten? Die ga ik hier echt niet herhalen." De verdediger van Stoke City hoopt dat de vele demonstraties in Europa en daarbuiten voor een radicale verandering zorgen. "Ik heb zelf meegemaakt dat bepaalde jongens op school werden voorgetrokken. Weet je waar deze demonstraties puur over gaan? We willen gelijkheid. Ge-lijk-heid. Meer is het niet!", geeft hij blijk van zijn woede. "Geen wraak, of ander negativisme; we willen enkel en alleen gelijk zijn. Dat we daar überhaupt om moeten vragen is toch al heel raar, of niet? Tenzij je het niet wílt snappen."