Van der Sar komt met opvallend verzoek bij samenstellen competitieprogramma

Edwin van der Sar denkt na over de toekomst van het Nederlandse voetbal zolang het coronavirus onder de mensen is. De algemeen directeur van Ajax beseft dat het vermoedelijk onoverkomelijk is dat er in de eerste maanden van het nieuwe seizoen achter gesloten deuren gevoetbald zal worden en komt daarom zondag met een opvallend voorstel.

Volgens Van der Sar doet de KNVB er bij de samenstelling van het competitieprogramma goed aan om de grote wedstrijden in de Eredivisie pas in het nieuwe kalenderlaar in te plannen. Mogelijk kan er dan namelijk wel weer publiek aanwezig zijn bij de wedstrijden. "De topduels zoals Ajax-Feyenoord, FC Twente-Heracles of FC Groningen-Heerenveen zijn natuurlijk het leukst met toeschouwers erbij. Voor de uitzendingen op televisie is dat ook veel leuker voor de fans. Ik ben er echt een voorstander van om al deze wedstrijden pas na 1 januari te spelen",, zegt Van der Sar vanavond bij de NOS.

Van der Sar wil niet zeggen of hij zijn voorstel ook expliciet heeft neergelegd bij de KNVB. Wel is hij naar eigen zeggen nauw betrokken. "Of ik dat al bij de KNVB heb neergelegd? Nou, ik heb heel veel dingen in Zeist neergelegd. Ik denk dat de KNVB nu bezig is met de competitieplanning", vervolgt de oud-doelman.

Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 1 september weer achter gesloten deuren gevoetbald mogen worden in het betaald voetbal in Nederland. Wanneer er weer toeschouwers welkom zijn, is nog niet bekend. "We zullen vanuit alle overheidsregels ten aanzien van het coronavirus met z’n allen naar een competitiestart moeten gaan toewerken, op een zo eerlijk mogelijke manier", besluit Van der Sar.