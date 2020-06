‘Alsof Werner een soort Van Basten is, waar komt dat in godsnaam vandaan?’

Liverpool leek lange tijd de beste papieren te hebben om Timo Werner over te nemen van RB Leipzig. BILD kwam donderdag echter met het bericht dat Chelsea de nieuwe werkgever wordt van de Duitse spits. Robbie Fowler, voormalig doelpuntenmaker van Liverpool, zou het niet erg vinden als Werner volgend seizoen niet in het shirt van the Reds te bewonderen is.

"Ik heb de geruchten omtrent Werner ook meegekregen in de afgelopen weken. Maar ik ben geen fan van hem", schrijft Fowler in duidelijke bewoordingen in zijn column voor de Daily Mirror. "Ik weet dat het een getalenteerde speler die is tijdens wedstrijden soms briljante momenten heeft. Daaruit blijkt dat hij over kwaliteiten beschikt. Maar ik blijf me afvragen: Is hij van het niveau van de huidige aanvallers van Liverpool? Ik denk van niet."

Fowler weet ook dat veel Liverpool-supporters balen, nu Werner op weg lijkt naar Chelsea. "Het lijkt net of hij een soort Marco van Basten is, een speler van wereldklasse die in elk elftal moeiteloos meekan", vervolgt de oud-spits van Liverpool zijn analyse over Werner. "Maar ik weet bij God niet waar dat vandaan komt. Ik heb Werner een paar keer aan het werk geweest en bepaalde onderdelen in zijn spel bevallen mij wel. Maar is hij vaak genoeg bepalend in een wedstrijd? Ik vind van niet. Het is geen speler die de concurrentiestrijd bij Liverpool vergroot. Misschien is dat wel het geval bij Chelsea. "

In de optiek van Fowler moeten de fans van Liverpool zich niet blindstaren op de ontsnappingsclausule van zestig miljoen euro in het contract van Werner. "Ik hoor ook de klachten van de supporters, die vinden dat de eigenaren flink moeten uitgeven, zeker omdat Werner een koopje is. Maar is dat wel zo? Misschien in het huidige klimaat wel. Maar misschien ook niet. Het is nog steeds een behoorlijke transfersom, zeker in vergelijking met Mohamed Salah, Sadio Mané en Roberto Firmino. Voor die spelers is toch tien tot twintig miljoen euro minder betaald."

Fowler denkt dat de Europese topclubs huiverig zijn om zestig miljoen euro neer te leggen voor Werner tijdens de coronacrisis. "Dat is de realiteit", concludeert de Engelsman. "Barcelona, Juventus, Real Madrid, Liverpool, Manchester City en Manchester United hebben Werner allemaal bekeken. Ze vinden echter allemaal dat het bedrag in zijn ontsnappingsclausule te hoog ligt. Hoe we dat weten? Ze hadden die clausule anders wel geactiveerd", zo besluit Fowler.