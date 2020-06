Hoe Chelsea eruit kan zien met Werner en Ziyech in de ploeg

Chelsea lijkt in het nieuwe seizoen weer een ploeg te worden die kan mee gaan spelen om de prijzen wanneer de transfergeruchten kloppen. Na de komst van Hakim Ziyech lijken the Blues door te willen pakken. BILD pakte donderdagavond namelijk uit met het nieuws dat Timo Werner op weg is naar Stamford Bridge. De Duitse spits van RB Leipzig wordt al geruimte tijd in verband gebracht met Liverpool, maar Chelsea lijkt zijn nieuwe club te worden. Mocht de transfer doorgang vinden, dan beschikt manager Frank Lampard volgend seizoen over een ijzersterke selectie.

Chelsea kreeg in februari 2019 een transferverbod opgelegd door de FIFA. De Premier League-club had de regels aangaande het vastleggen van jeugdspelers overtreden en daarom deelde de wereldvoetbalbond een zware straf uit. Twee transferperiodes mocht Chelsea geen nieuwe spelers aankopen. Lampard moest daardoor noodgedwongen een beroep doen op spelers uit de eigen jeugdopleiding en dat pakte bijzonder goed uit. Spelers als Mason Mount, Fikayo Tomori, Callum Hudson-Odoi, Tammy Abraham en Reece James braken definitief door in Londen en maakten ook indruk in de Champions League.

Chelsea liet het er overigens niet bij zitten en ging met succes in beroep bij het internationaal sporttribunaal CAS. De straf werd gehalveerd en in januari van dit jaar mocht de club weer zakendoen op de transfermarkt. De pijlen werden vol gericht op Ziyech, maar Ajax wilde niet meewerken aan een tussentijds vertrek. Directeur spelerszaken Marc Overmars was niet van plan om sleutelspelers middenin het seizoen van de hand te doen. Beide clubs kwamen al wel tijdens het seizoen tot een overeenkomst. Ziyech maakt voor maximaal 44 miljoen euro de overstap van de Johan Cruijff ArenA naar Stamford Bridge en is de eerste grote aankoop van Lampard van het nieuwe seizoen. De manager maakte er geen geheim van dat de club de komende transferperiode meerdere spelers wil aantrekken. Zelfs de coronacrisis lijkt die plannen niet te kunnen verstoren.

In de zoektocht naar een aanvallende versterking is de huidige nummer vier van de Engelse competitie uitgekomen bij Leipzig. Werner beschikt over een clausule in zijn contract waardoor hij naar verluidt voor een bedrag van zestig miljoen euro over te nemen is. Liverpool leek lange tijd topkandidaat en manager Jürgen Klopp zou zelfs al diverse keren met de aanvaller gesproken hebben. Volgens berichten in de wandelgangen zouden the Reds de transfersom te gortig vinden, terwijl Chelsea daar geen problemen mee lijkt te hebben. Enige haast is gewenst, want op maandag 15 juni verloopt de clausule en kan Leipzig een hogere vergoeding vragen. Voor Werner, dit Bundesliga-seizoen goed voor 25 goals in 29 wedstrijden, ligt een vijfjarig contract klaar in Londen ter waarde van tien miljoen euro per jaar.

De 24-jarige aanvaller is meer dan welkom bij Chelsea, aangezien de spoeling in de voorhoede dun is. Willian en Pedro hebben aflopende contracten en gaan de club naar verwachting verlaten. In de spitspositie beschikt Lampard over Abraham, terwijl hij Olivier Giroud en Michy Batshuayi achter de hand heeft. Mocht de transfer van Werner doorgang vinden, dan krijgt Lampard de beschikking over een grote dosis snelheid. Met de creativiteit van Ziyech lijkt een dodelijk duo in de maak. Daar zal het niet van blijven, want Lampard heeft bij de clubleiding het verzoek ingediend om een nieuwe linksback aan te trekken. Volgens Engelse media staat Leicester City-back Ben Chillwell bovenaan het wensenlijstje van de trainer. Ajacied Nicolás Tagliafico en Alex Telles van FC Porto zijn ook in beeld, maar worden gezien als goedkopere alternatieven.

Het is de grote vraag hoe het nieuwe Chelsea eruit gaat komen te zien. Lampard heeft dit seizoen al verschillende speelstijlen uitgeprobeerd. Hij koos voor 4-3-3 met zowel de punt naar voren als achteren en voor 3-4-2-1. Het zijn verschillende speelstijlen waarin hij alle kanten op kan met Ziyech en ook Werner. Ervan uitgaande dat Willian, Pedro en mogelijk ook Batshuayi vertrekken en de club alleen nog een nieuwe linksback gaat aantrekken, kan het nieuwe Chelsea er als volgt uit komen te zien.

Werner neemt hier de positie van Abraham in. De Duitser zou ook nog vanaf de linkerkant kunnen spelen op de positie van Hudson-Odoi, waardoor Abraham zijn positie behoudt.

Wanneer Lampard ervoor kiest om Werner als spits te gebruiken, kan dat mogelijk ten koste gaan van de basisplaats van Tammy Abraham. De 22-jarige aanvaller was dit seizoen goed voor 13 Premier League-doelpunten en gooide hoge ogen, maar zal er met Werner een stevige concurrent bij krijgen. Ziyech kan zowel op de rechterflank als achter de spitsen uit de voeten. Lampard staat erom bekend dat hij de eigen jeugd graag de kans geeft, waardoor Mason Mount ‘op tien’ kan blijven wanneer Ziyech vanaf rechts speelt. Met spelers als César Azpilicueta, Marcos Alonso, Ross Barkley, Mateo Kovacic, Olivier Giroud, Christian Pulisic en Abraham beschikt de trainer over meer dan voldoende opties op diverse posities.

In deze variant zou Werner ook nog naast Abraham in de voorhoede kunnen spelen, met Ziyech vlak daarachter.

Lampard valt regelmatig terug op een systeem met drie verdedigers en een diepe spits: 3-4-2-1. Met Ziyech in zijn rug of aan zijn zijde lijkt dit op papier een systeem waarin Werner goed kan renderen. De Duitse aanvaller is bij Leipzig gewend aan deze speelstijl, waarin hij niet als aanspeelpunt wordt gebruikt maar als aanvaller achter de diepe spits. In deze variant kan Abraham rekenen op een basisplaats.

In deze variant zou Ziyech ook vanaf rechts kunnen spelen en Pulisic vanaf links, waardoor Mount de rol van aanvallende middenvelder kan vervullen.

Werner is bij Leipzig gewend om regelmatig in een ander systeem te fungeren. Trainer Julian Nagelsmann wisselt regelmatig van speelstijl en daar heeft ook Lampard een handje van. Werner is bij de nationale ploeg van Duitsland bij een driespitsensysteem wel eens ingezet als linkerspits. Lampard beschikt met Hudson-Odoi, Pulisic en Ziyech echter over genoeg spelers die beter uit de voeten kunnen op de flanken, waardoor de kans niet groot is dat Werner vanaf de zijkant komt te spelen. Borussia Dortmund-aanvaller Jadon Sancho wordt ook gelinkt aan Chelsea, maar de kans dat hij naar Stamford Bridge komt lijkt niet groot.

Volgens Engelse media wil Lampard na Ziyech nog twee grote aankopen doen en dat zouden Werner en Chilwell zijn. Clubeigenaar Roman Abramovich heeft zijn goedkeuring gegeven voor het aantrekken van twee spelers in de zomerse transfeperiode. Als Chelsea daarin slaagt, dan ziet Lampard de toekomst met vertrouwen tegemoet. “Ik ben zeer tevreden met de huidige selectie. We hebben een jonge selectie en kunnen een paar versterkingen gebruiken op een aantal posities”, zei Lampard onlangs in het Chelsea magazine. “We hebben niemand aangetrokken in januari en daarvoor mochten we niemand aantrekken. Ik ben tevreden over de ploeg, maar als we een paar spelers kunnen halen dan zullen we dat niet nalaten.” Mocht Chelsea erin slagen om na Ziyech ook Werner én Chilwell aan te trekken, dan beschikt de club niet alleen over een sterke selectie, maar ook over een ploeg die nog jaren meekan.