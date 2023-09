Xavi Simons belangrijk voor Leipzig; Dortmund wint dankzij Marco Reus

Zaterdag, 23 september 2023 om 17:30 • Jan Hoeksema • Laatste update: 17:43

Borussia Dortmund en RB Leipzig hebben beide goede zaken gedaan in de Bundesliga. In de vijfde speelronde werden respectievelijk VfL Wolfsburg en Borussia Mönchengladbach met 1-0 aan de kant gezet. Marco Reus maakte de enige goal namens Dortmund, terwijl Timo Werner op aangeven van Xavi Simons het winnende doelpunt maakte voor Leipzig.

Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 1-0

Donyell Malen moest voor de verandering genoegen nemen met een plekje op de reservebank van Dortmund. De voormalig PSV'er mocht na ruim een uur wel invallen bij een 0-0 tussenstand en met Malen in de ploeg kwamen die Borussen dan eindelijk op voorsprong. Het was Malen zelf die de aanval opzette met een pass op Julian Brandt, die met een lage voorzet Reus wist te bereiken. De 34-jarige Duitser kreeg te veel ruimte van de Wolfsburg-defensie en wist binnen te tikken: 1-0. Over de hele wedstrijd gezien had Dortmund de overhand, maar tot meer dan één doelpunt leidde het overwicht niet. 1-0 was daardoor ook de eindstand.

Daar is de eindelijk de 1-0 voor Borussia Dortmund ???? Donyell Malen zet de aanval op en via Julian Brandt komt de bal bij Marco Reus ??

Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig 0-1

Bij Leipzig was er in de vorm van Simons wel een basisplek voor een Nederlandse voormalig PSV'er. De van Paris Saint-Germain gehuurde aanvaller mocht voor de vijfde keer op rij vanaf de aftrap meedoen in de Bundesliga en zag zijn ploeg het lastig hebben met Gladbach. Beide ploegen kwamen lange tijd niet tot grote kansen. Pas een kwartier voor tijd werd de ban gebroken, toen Simons spits Werner de diepte in stuurde met een strakke steekpass. De Duitse aanvaller dribbelde om Gladbach-keeper Moritz Nicolas heen en schoot vanuit een moeilijke hoek knap raak: 0-1. Beide ploegen zouden hierna niet meer tot scoren komen, waardoor het doelpunt van Werner tot de winnende werd bekroond.